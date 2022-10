Ladri nel Tar, rubati pc. Allarme di notte anche in un edificio comunale

LECCE – Se siano realmente entrati negli uffici comunali di viale Aldo Moro, al momento non è dato saperlo con assoluta certezza. Ma che abbiano eseguito un furto nell’antico palazzo che ospita il Tribunale amministrativo regionale di via Rubichi, è poco ma sicuro. Nel primo caso esiste un antifurto, scattato nel cuore della notte, e tuttavia dal Comune di Lecce fanno sapere che potrebbe essersi trattato di un falso allarme. Mentre nel secondo c’è stata effettivamente un’effrazione, avvenuta in un momento imprecisato e scoperta solo questa mattina, all’atto della riapertura.

Di sicuro è stata una notte movimentata, quella appena trascorsa, caratterizzata da una “visita” certa di malviventi e di un’altra ancora in dubbio, ma che comunque ha condotto a sopralluoghi accurati. Molto più il rumore dei danni, però, non fosse altro che per la rilevanza delle attività svolte negli edifici presi di mira. Al momento, infatti, risulterebbe piuttosto magro il bottino di guerra, pari a due, forse tre computer. E, appunto, tutti dagi uffici del Tar.

Il caso di viale Aldo Moro

Proveniente da viale Aldo Moro, nel quartiere Stadio, intorno alle 2 di notte è pervenuto alla polizia locale un allarme. È stata così avvisata la Questura e sul posto è stata inviata una volante di polizia. E, in effetti, sembra proprio che la porta d’ingresso fosse aperta, sebbene senza veri e propri segni d’effrazione. Che sia sul serio entrato qualcuno? Per un primo sopralluogo e capire se realmente fosse stato portato via qualcosa, sono intervenuti un paio di funzionari comunali reperibili.

Il palazzo di viale Aldo Moro ospita diversi servizi municipali, come anagrafe, statistica, settore ambiente. Ed è proprio in quest’ultimo caso, al primo piano, che è stata trovata un’ulteriore porta spalancata. Tuttavia, non dovrebbe essere stato portato via nulla, come appurato anche dopo un controllo più approfondito, svolto nelle ore successive, alla luce del giorno. Allora, o davvero si è trattato di un falso allarme o potrebbe essere mancato a ipotetici intrusiil tempo necessario per rovistare a dovere.

Il caso di via Rubichi

Intorno alle 7,30 di questa mattina la polizia è stata avvisata di un secondo episodio, riguardante la sezione di Lecce del Tar di Puglia, in pieno centro storico, esattamente di fronte al portone principale di Palazzo Carafa. A chiamare il 113 è stato il vigilante di turno, recatosi ad aprire gli uffici. E trovandosi così di fronte a un paio di porte danneggiate.

Oltre agli agenti di una volante, sul posto si sono recati anche investigatori della Digos e gli specialisti della Scientifica. E, a quanto sembra, mancherebbero almeno due, forse tre computer, negli spazi al piano terra. Monitor, tastiere, torrette: tutto portato via, in un furto mordi e fuggi che non ha fatto registrare ulteriori danni.

In entrambe le circostanze sono al vaglio i sistemi di videosorveglianza. In via Rubichi, per esempio, e anche piuttosto vicino al palazzo del Tar, vi sono telecamere comunali. Ma bisognerà capire se davvero abbiano immortalato qualcosa. Per ora sembra che gli intrusi fossero almeno un paio e che si siano allontanati in sella a biciclette.

(Articolo aggiornato alle 12,15 circa con maggiori dettagli sui due episodi).