Ondata di maltempo sul capoluogo, si staccano calcinacci dal campanile

LECCE – L’attesa ondata di maltempo ha lasciato strascichi non indifferenti, arrivando a colpire uno dei monumenti più cari ai leccesi, in uno dei luoghi più noti al mondo: il campanile di piazza Duomo. Il bollettino d’allerta meteo diramato ieri dalla protezione civile regionale portava, per la giornata di oggi, allerta arancione a causa del vento in parte della Puglia, fra cui proprio il Salento, a partire da mezzogiorno e per le 24-36 ore successive. E il vento è arrivato, abbattendosi sul campanile e portando al distacco di alcuni calcinacci.

“Venti tendenti a forti quadranti settentrionali con rinforzi di burrasca sulla Puglia settentrionale e di burrasca forte sulla Puglia centro-meridionale”, recitava, testualmente, il bollettino. Alle forti raffiche, come non bastasse, si è unito, intorno alle 15, anche un temporale improvviso. L’ondata non è durata a lungo, ma all’apice ha provocato il distacco dei calcinacci dal campanile, alcuni anche abbastanza voluminosi. Per fortuna, proprio per via del maltempo, la piazza era deserta in quel momento.

Intorno alle 16 circa, sul posto, è giunta una squadra dei vigili del fuoco dal comando provinciale, con il supporto dell’autoscala. Gli operatori si sono issati per verificare i danni e mettere in sicurezza la zona. È stato chiesto l’intervento del tecnico comunale. Dovranno essere svolti ulteriori sopralluoghi. Nel frattempo la zona è stata delimitata e interdetta al passaggio.

Non è la prima volta che la furia degli elementi si abbatte su monumenti storici, provocando danni. Ai primi dei giugno del 2021, durante un violento acquazzone, a causa di un fulmine, si staccarono parti della statua di Sant'Oronzo posta sulla sommità dell'antica Porta Rudiae. Sempre in piazza Duomo, negli stessi minuti, andò in frantumi una finestra.