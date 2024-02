Studentessa francese suicida, per le indagini genetiche nessuna violenza sessuale

LECCE – Non ci sarebbe stata violenza sessuale. L’unico elemento certo è il tasso alcolemico particolarmente elevato riscontrato nel corpo di Julie, la studentessa francese rinvenuta morta la sera del 22 ottobre 2023 nella sua stanza, all’interno di un appartamento di via Pappacoda, nel rione San Pio. La ragazza, 21enne, era arrivata a Lecce con il progetto Erasmus.

Subito era apparso evidente ai soccorritori che si fosse trattato di un suicidio. Tuttavia, sulla scorta di una serie di elementi raccolti dalla squadra mobile, si è arrivati a iscrivere nel registro degli indagati un altro studente universitario, un 19enne della provincia di Brindisi, con le pesanti ipotesi di reato di violenza sessuale e istigazione al suicidio.

Le indagini genetiche richieste dal sostituto procuratore Rosaria Petrolo, però, segnano un punto forse fondamentale nelle indagini. Depositati in Procura nelle scorse ore a cura del medico legale Alberto Tortorella e della genetista forense Giacoma Mongelli, quegli accertamenti offrono oggi uno spaccato secondo il quale non solo non emergerebbero elementi per consolidare l’accusa di violenza sessuale, ma farebbero immaginare a una ragazza in forte stato d’alterazione psicofisica la sera della morte autoinflitta, amplificata da una fragilità emotiva che già chi l’aveva conosciuta dal suo arrivo nel Salento aveva notato. E che si evince anche da un manoscritto lasciato sul comodino, accanto al letto.

Sintetizzando gli ultimi giorni di vita della povera ragazza francese, questa avrebbe conosciuto il giovane del Brindisino la sera di mercoledì 18 ottobre, fra i locali del centro di Lecce, in presenza di una terza ragazza, anche lei straniera, sua amica. Secondo l’avvocato Aldo Gianfreda, difensore dell’indagato, i due sarebbero in seguito saliti a casa di lei e lì avrebbero consumato un rapporto “totalmente consensuale”. Poi, quattro giorni dopo, la tragica morte, scoperta dai coinquilini della studentessa. La 21enne, trovata soffocata con un laccio assicurato all’anta dell’armadio.

Nella stanza da letto anche un’agenda con un messaggio d’addio scritto a mano e un referto del pronto soccorso risalente al 19 ottobre, quando la studentessa si era recata in ospedale, riferendo di aver subito abusi sessuali. Quel giorno, però, non se l’era sentita di sottoporsi a esami più approfonditi e non aveva sporto denuncia. Ora, perizia alla mano, in Procura si dovrà decidere se proseguire nell’indagine o meno.

