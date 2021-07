"Le Vele", droga spacciata in città: riforme lievi in appello per sette imputati

LECCE – Avevano promosso appello i diciotto condannati a seguito del processo con rito abbreviato svoltosi il 17 novembre del 2019 nato dall’operazione “Le Vele” della squadra mobile di Lecce, per associazione a delinquere di stampo mafioso (reati contestati a Cristian Cito, ai fratelli Massimiliano e Gianfranco Elia, accusati di aver gestito il mercato della droga, insieme ad Angelo Corrado, poi diventato collaboratore di giustizia), e di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti per gli altri.

Oggi, davanti alla sezione unica penale, presieduta dal giudice Vincenzo Scardia, per alcuni di loro sono state riformate le sentenze. Fra i principali imputati alla sbarra, i già menzionati fratelli Gianfranco e Massimiliano Elia, leccesi, rispettivamente di 44 e 48 anni, che sono stati assolti per due capi d’imputazione ciascuno, per non aver commesso il fatto. Per questo motivo, la pena in capo a Gianfranco Elia è passata oggi a 12 anni, 9 mesi e 10 giorni rispetto agli iniziali 15, mentre nei confronti di Massimiliano Elia a 8 anni, con una abbuono di 8 mesi.

Circa Giampiero Alula, 42enne di San Pietro Vernotico, riconoscendo le attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto di abbassare la pena da 5 anni e 4 mesi e 22mila euro di multa a 4 anni e 14mila euro di multa, pur applicando l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. Sempre previo riconoscimento delle attenuanti generiche, si è abbassata la pena anche a carico di Cesare Iaia, 45enne di Brindisi, da 4 anni e 8 mesi, più 20mila euro di multa, a 3 anni e 4 mesi, e 13mila e 333 euro di multa.

Nei confronti di Gianluca Calabrese, 33enne di Copertino, i giudici di appello hanno riformato in maniera quasi impercettibile la pena: da 7 anni e 2 mesi e 30mila euro di multa è passata a 7 anni e 29mila 503 euro di multa. Mentre per Antonio Calò, 48enne di Lecce, la condanna è stata di 2 anni, 6 mesi e 20 giorni, con multa di 667 euro, rispetto ai 2 anni, 9 mesi e 10 giorni rimediati in primo grado. Circa Roberto Santo, 46enne di Lecce, una volta esclusa la recidiva, la pena è passata da 2 anni, 9 mesi e 10 giorni a 1 anno e 8 mesi, con 667 euro di multa.

Per il resto, confermate le condanne per: Josè Bruno Acquaviva, 38enne di San Pietro Vernotico (4 anni e 2 mesi, più 18mila euro di multa); Daniele Balloi, 38enne di Melendugno (1 anno e 8 mesi, più 4mila euro di multa); Andrea Bisconti, 39enne di Lecce (6 anni e 8 mesi); Cristian Cito, 31enne di Lecce (8 anni e 6 mesi); Angelo Corrado, 41enne di Lecce (7 anni); Antonio Giglio, 48enne di Brindisi (4 anni, 5 mesi e 10 giorni, più 19mila euro di multa), Luca Pacentrilli, 31enne di Lecce (7 anni e 2 mesi); Saulle Politi, 47enne di Monteroni di Lecce (7 anni e 2 mesi, più 20mila euro di multa); Antonio Restia, 55enne di Lecce (8 anni e 10 mesi); Marianna Serio, 43enne di Lecce (4 anni e 2 mesi, più 18mila euro di multa); Gabriele Tarantino, 41enne di Campi Salentina (4 anni e 6 mesi, più 20mila euro di multa).