Esperienza investigativa ed entusiasmo: tre nuovi ufficiali per l’Arma salentina

LECCE – Tre nuovi ufficiali dei carabinieri per Lecce e provincia, con mansioni e obiettivi diversi, ma tutti legati da un comune denominatore, quello di avere alle spalle precisa esperienza in ambito investigativo. Un patrimonio che il tenente colonnello Michele Carfora e i capitani Alessandro Monti e Alessio Fagotto portano in dote nel Salento dai loro precedenti incarichi svolti in varie località italiane.

La presentazione è avvenuta oggi nel capoluogo, presso la sede del comando provinciale di via Lupiae. A fare gli onori di casa, il colonnello Donato Damato, comandante provinciale dell’Arma salentina, che ha sottolineato quanto i tre ufficiali costituiscano con le loro esperienze e professionalità un arricchimento. Il tenente colonnello Carfora, in particolare, forte dei suoi 34 anni di servizio, è ritenuto un investigatore collaudato, mentre i capitani Monti e Fagotto arrivano sospinti sulle ali dell’entusiasmo e delle motivazioni dei trentenni.

Il tenente colonnello Carfora

Sposato, due figli di 29 e 25 anni, il tenente colonnello Michele Carfora, 55 anni, prende il posto del parigrado Domenico Pasquale Montemurro alle redini del Reparto operativo di Lecce; quest’ultimo, infatti, è stato destinato in Toscana, dove ha assunto il ruolo di comandante del Battaglione carabinieri di Firenze. Originario di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, Carfora ha conseguito la maturità classica, poi la laurea magistrale in Scienze della politica e Giurisprudenza.

Dal 1991 al 2000, sempre presso organi di carattere operativo, ha frequentato nel 2000/2001 il corso applicativo per formazione di ufficiali dell’Arma dei carabinieri presso la Scuola ufficiali di Roma. Dal 2001 al 2003, nel Salernitano, è stato comandante del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Vallo della Lucania, ora reparto territoriale. Ha comandato la Compagnia di Cerreto Sannita, nel Beneventano, esperienza intervallata tra il 2005 ed il 2006, dalla missione umanitaria in Bosnia denominata Ipu (Eufor), quale intelligence chief, dal 2007 al 2014 la Compagnia di Poggibonsi, nel Senese, e dal 2014 al 2019 la Compagnia di Isernia.

Da settembre 2019 al 2023, è stato comandante e docente presso l’Istituto superiore di tecniche investigative dell’Arma dei carabinieri. Aspetto, questo, sul quale il comandante D’Amato ha voluto spendere qualche parola in particolare, dato che – ha ricordato – si tratta di un istituto d’eccellenza, dove si svolgono tutti i corsi di formazione in ogni ambito d’applicazione investigativo. Il tenente colonnello Carfora, infine, è anche insignito delle onorificenze di Cavaliere e Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana e della medaglia d’oro di lungo comando.

Il capitano Monti

Il capitano Alessandro Monti, invece, assume il comando della Compagnia di Gallipoli. Trentuno anni, originario dei Castelli Romani, prende il posto lasciato dal capitano Beatrice Casamassa, destinata al nuovo incarico di comandante di Compagnia presso Catania Fontanarossa, in Sicilia. Monti ha frequentato i corsi ordinari dell’Accademia militare di Modena nel 194° corso terminando il percorso di studio in giurisprudenza a Roma presso la Scuola ufficiali carabinieri.

Destinato come primo incarico all’organizzazione addestrativa, presso la Scuola marescialli di Firenze, quale comandante di Plotone allievi per il 7° corso marescialli, è stato al termine trasferito nell’organizzazione territoriale, quale comandante del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Monza, maturando una prima esperienza operativa in un reparto a totale proiezione sul territorio, come dallo stesso ufficiale ricordato. Poi, prima di arrivare a Gallipoli, un’importante e intensa esperienza presso il Nucleo investigativo del Comando provinciale di Palermo, da cui ha tratto importanti insegnamenti.

Il capitano Fagotto

Il capitano Alessio Fagotto, infine, è ora al comando della Compagnia di Campi Salentina. Subentra al tenente colonnello Giuseppe Saccomanno, quest’ultimo destinato a comandare il Reparto operativo del Comando provinciale di Parma. Giovane ufficiale di 30 anni, originario di Roma, Fagotto, dopo la maturità scientifica, ha frequentato tra il 2013 e il 2015 il corso dell'Accademia militare di Modena, terminando nel 2018 il percorso di studio in giurisprudenza a Roma, frequentando il corso applicativo per la formazione di ufficiali presso la Scuola ufficiali dell’Arma dei carabinieri.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto gli incarichi di comandante di Plotone presso il 10° Battaglione carabinieri “Campania” di Napoli e di comandante del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia carabinieri di Bagnoli, quartiere di Napoli, lavorando, dunque, in un territorio anche in questo caso piuttosto vivace.

I capitani Monti e Fagotto, dunque, giungono al comando di Compagnie dell’Arma locale, in territorio caratterizzati da diverse problematiche, a partire dalla presenza di storiche frange della criminalità organizzata in continua fase di riassetto, oltre che da altri fattori (basti pensare alla vocazione turistica della stessa Città Bella, con tutto ciò che ne conviene, o di Porto Cesareo, nell’area di Campi, che presenta evidenti analogie). Un impegno importante, il loro, che partirà come sempre dallo studio della cronistoria degli ultimi decenni.

D'Amato, un anno al comando provinciale

“Si legge la storia attraverso le sentenze passate in giudicato”, ha sottolineato il comandate provinciale D’Amato, parlando della prassi adottata dai nuovi arrivati al comando delle Compagnie, aggiungendo, però, che se questo serve a “conoscere da dove veniamo”, occorre anche guardare con attenzione alle novità e alle evoluzioni in atto per meglio leggere il futuro. Il comandate provinciale, che si è insediato relativamente da poco (è trascorso un anno preciso dal suo arrivo a Lecce) ha ricordato, inoltre, quanto sia importante il contatto con i giovani e, quindi, degli incontri nelle scuole per un momento di confronto sulle “regole da seguire”, in modo da “prevenire comportamenti antisociali”.

L’incontro con la stampa è stato anche un momento, per D’Amato, per fare il punto della situazione sulle attività in corso. Lo stesso comandante provinciale ha ricordato il problema degli incendi, citando in particolare quelli “che si sono verificati nell’area di Casarano, la prima emergenza che ho affrontato dal mio insediamento. Fenomeno affrontato in maniera sistematica, lavorando di squadra anche con altre forze di polizia”.

E poi, ha menzionato due episodi in particolare che hanno fatto molto rumore: l’agguato a colpi di kalashnikov ai danni di Roberto Napoletano del dicembre del 2022, in cui il noto pregiudicato è rimasto ferito, e l’omicidio di Luigi Guadadiello del giugno scorso, entrambi sul territorio di Squinzano, dove non sono mancati altri episodi, più o meno direttamente ricollegabili e tutti piuttosto inquietanti. Tutte situazioni sulle quali sono in corso indagini.

Il comandante, però, ha precisato che non si trascura alcun aspetto, comprendendo, quindi, anche l'attenzione verso i reati legati alla criminalità comune: furti, rapine, truffe. Proprio sul fronte delle truffe agli anziani, di recente sono stati effettuati un arresto e diverse denunce. E poi, una certa soddisfazione, tanto da meritare una menzione, hanno portato gli arresti in flagranza dopo il furto con esplosivo al postamat di via Archita da Taranto, a Lecce.

“Tutto grazie ai cittadini, che hanno chiamato, e all’arrivo di polizia e carabinieri”, ha sottolineato D'Amato. Con i militari, in particolare, che nella circostanza hanno bloccato uno dei fuggitivi dopo uno spericolato inseguimento. E non vanno certo dimenticate nemmeno le operazioni svolte nel tempo. “Filo d’Arianna”, sulla ricostituzione del clan Politi nell’area d’influenza di Monteroni di Lecce, quella contro i traffici di droga nella Grecìa Salentina, con epicentro a Martano, la più recente, sempre sugli stupefacenti, fra Lizzanello e dintorni.