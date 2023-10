Presenze indicate falsamente nel sistema, condannato dipendente comunale

LECCE – Sergio Corciulo, un 63enne originario di Gallipoli, dipendente del Comune di Lecce, è stato condannato a due anni e 300 euro di multa. Era accusato di accesso abusivo al sistema informatico e truffa aggravata. In sostanza, avrebbe indicato falsamente nel sistema informatico Kronos web la propria presenza nei giorni di riposo e festivi e ore di recupero per le assenze effettuate nell’arco dell’orario settimanale.

Stando all’inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Massimiliano Carducci, dal 1° luglio del 2018 al 31 dicembre del 2019, l’impiegato, approfittando del ruolo che gli era stato affidato di controllo giornaliero dell’effettiva presenza del personale del settore “Programmazione strategica, Europa e Cooperazione, Patrimonio”, avrebbe indicato ore a suo vantaggio.

Per commettere il raggiro, si sarebbe introdotto nella piattaforma, utilizzando le credenziali dell’utenza del dirigente, o comunque contro la volontà di quest’ultimo che, nel corso del processo, in qualità di teste, aveva ribadito in aula di non aver mai lasciato tale “libertà” a Corciulo. Era stato proprio il responsabile a far partire l’indagine sporgendo denuncia, tramite il suo legale, l’avvocato Giuseppe Corleto.

La difesa, composta dagli avvocati Davide Pastore e Mariangela Centonze, aveva contestato che non vi sarebbe stata truffa: lo stratagemma sarebbe stato finalizzato a recuperare gli straordinari svolti nel weekend, con l’approvazione, seppur non formale, dello stesso responsabile e senza alcun ulteriore beneficio sullo stipendio.

La sentenza, con pena sospesa, è stata emessa dalla prima sezione penale del Tribunale di Lecce, presieduta dal giudice Fabrizio Malagnino. Le motivazioni saranno rese note in sessanta giorni. Dopodiché, si valuterà se presentare appello.