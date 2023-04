L’azienda mafia e i suoi intrecci nel Salento, fra traffici di droga e colletti bianchi

LECCE – Volendo adottare (e adattare) terminologia di ambito economico, il commercio di sostanze stupefacenti resta il core-business dell’azienda mafia. E non potrebbe essere altrimenti in una terra come il Salento. I motivi sostanziali sono due e facili anche da desumere. Il primo risiede nelle caratteristiche morfologiche di una terra che si presta da sempre a certi traffici. Il secondo, invece, riguarda la vocazione turistica. Sempre più flussi raggiungono il Salento e non sempre si tratta di vacanzieri d’élite. Il turismo di massa mordi-e-fuggi si nutre anche di eccessi. E fra gli eccessi c’è senz’altro una richiesta pressante di droga da consumare. Il che spiega bene perché certi sequestri siano davvero ingenti, specie a ridosso dell’estate.

Ma non è tutto. In un mondo che corre veloce e cerca nuove forme d’investimento, anche l’azienda mafia si adatta e muta forma. Ed ecco perché in provincia di Lecce la criminalità organizzata conferma quella propensione già saggiata in passato a infiltrarsi nel tessuto imprenditoriale e nelle amministrazioni locali. Obiettivo: siglare accordi volti soprattutto al riciclaggio.

Quando la mafia incontra la politica

C’è questo e molto altro nella relazione semestrale della Direzione investigativa antimafia, fresca di presentazione da parte del ministero dell’Interno e riguardante la criminalità organizzata. Un’analisi approfondita del fenomeno mafioso in Italia – divisa per province – che nasce da evidenze investigative, giudiziarie e di prevenzione. Certo, trattandosi di una fotografia del primo semestre del 2022, occorre sempre ricordare che alcuni singoli aspetti, se non sono stati proprio superati allo stato attuale, restano in evoluzione. Ma, di sicuro, l’analisi inquadra bene, in senso generale, quali siano le tendenze delle consorterie criminali. E nel Salento, spiega la relazione, spicca proprio il tentativo di adottare “nuove strategie di investimento dei profitti illecitamente accumulati anche tramite il condizionamento del potere decisionale degli enti locali”.

A fare scuola resta il clan Coluccia, storico sodalizio con epicentro a Noha e con influenza consolidata oltre Galatina (di cui è frazione), toccando anche comuni limitrofi. Clan che avrebbe dimostrato la capacità di conseguire obiettivi mediante “l’asservimento della funzione pubblica ai desiderata mafiosa con la compiacenza di pubblici amministratori che si rivolgono all’associazione mafiosa per ottenere l’appoggio necessario al perseguimento dei propri interessi”, come si legge nell’ordinanza di custodia cautelare eseguita il 7 febbraio del 2022 nell’ambito dell’inchiesta “Insidia”. Un passaggio espressamente citato nella relazione della Dia, per illustrare quel sistema (sempre presunto, il procedimento è in corso) fondato sullo scambio elettorale politico-mafioso. Fino a portare, nel caso in questione, allo scioglimento del consiglio comunale di Neviano, nell’agosto dello scorso anno.

Un’altra operazione, poi, è presa in esame nella relazione della Dia. È l’inchiesta “Morfeo” conclusa dai carabinieri il 20 aprile del 2022, e che ha una valenza doppia. Perché non solo confermerebbe i tentativi della criminalità di ottenere servizi e appalti pubblici a proprio favore, corrompendo pubblici amministratori, ma anche perché dimostrerebbe l’espansione oltre i propri confini di alcuni gruppi. Nel caso in esame, infatti, tutto verte attorno al clan camorristico Moccia, radicato ad Afragola (Napoli), che si sarebbe esteso fino in Puglia, toccando anche il Salento e, proprio qui, in particolare, il settore della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti.

Ci sono però aspetti controversi, in questa vicenda, di cui si è discusso molto e che non si possono omettere (anche se ovviamente, non se ne parla nella relazione, che si limita a un’analisi dei dati acquisiti in fase d’indagine). Per esempio, il coinvolgimento dell’ex assessore al Comune di Lecce Andrea Guido, in quota al centrodestra, finito inizialmente in arresto e tuttora sotto processo, ha suscitato molte perplessità per l’assenza di sostanziali riscontri concreti e per altri aspetti riguardanti l’adozione di provvedimenti a suo carico (come sull’aggravante mafiosa che continua a essere contestata), ritenuti dalla difesa difficili da comprendere (leggere qui per approfondire il caso).

Se certe organizzazioni criminali avrebbero fatto un salto di qualità rispetto ai primordi, segnati da maggiore violenza, affinando le proprie tecniche e puntando a obiettivi più alti, non mancano però i gruppi dediti ad attività che si potrebbero definire classiche. A Lecce, per esempio, resta alta l’attenzione sul cosiddetto clan Briganti. Fra i capisaldi dell’operazione “Game Over” dell’8 aprile 2022 effettuata dalla polizia, che ne attesterebbe una sorta di rinascita, anche “l’affiliazione dei nuovi sodali con i rituali tipici delle organizzazioni criminali di stampo mafioso e le promozioni degli affiliati già appartenenti alla sacra corona unita”, si legge nella relazione. I rami d’interesse? Estorsioni ad ambulanti e ad attività commerciali in genere, gestione dei parcheggi abusivi durante eventi e manifestazioni sportive, e gli immancabili traffici di stupefacenti, curando tutta la filiera: dall’acquisto in Albania, all’importazione, allo stoccaggio, al confezionamento e alla distribuzione finale ai pusher.

Anche in questo caso, però, vi sono situazioni controverse e attualmente sotto esame. Se, infatti, secondo gli investigatori “il capo indiscusso della consorteria” sarebbe “stato in grado di gestire dal carcere le attività illecite del clan”, il diretto interessato, Pasquale Briganti, detto Maurizio (quattro condanne già accumulate), durante l’interrogatorio di garanzia ha spiegato come il suo nome sarebbe stato tirato in ballo questa volta ingiustamente, aggiungendo di essere stanco e di voler soltanto voltare pagina e dedicarsi alla famiglia. E va aggiunto che proprio nel suo caso non è contestata, in quest’operazione, in cui spicca il suo mome quasi come un marchio di fabbrica, l’associazione mafiosa. Se non è un controsenso che potrebbe dirla lunga sull’effettivo coinvolgimento di un soggetto che resta di rilievo, quantomeno per i trascorsi comprovati, poco ci manca.

I clan operanti

La relazione prosegue con un breve excursus sugli altri gruppi che sarebbero operativi nel Salento: sempre a Lecce, oltre al clan Briganti, anche quello oggi definito Pepe-Penza (dopo la storica operazione “Final Blow” sui nuovi assetti in città e sulla figura emergente di Antonio Marco Penza), mentre l’immortale clan Tornese avrebbe ancora smalto nell’area di Monteroni di Lecce e, pur fiaccato dalle molteplici inchieste, sarebbe stato capace di estendere la sua influenza verso Campi Salentina e Squinzano. già controllati dagli storici gruppi della Scu De Tommasi e Pellegrino.

Spostandosi verso Nardò e Galatone, l’inchiesta “Blend” della polizia, soffermandosi sugli indagati principali, ha poi disvelato un modus operandi fondato sulla “particolare accortezza che essi utilizzavano nelle loro comunicazioni e la conoscenza degli aspetti tecnici delle intercettazioni fossero la conferma della loro dedizione in modo professionale e duraturo alle attività illecite tanto da avere maturato significativa esperienza in quell’ambito”.

Fra le aree più calde restano quelle di Casarano e dintorni, a partire da Melissano. “La struttura criminale appare frammentata in più gruppi composti da ex affiliati al sodalizio Potenza-Montedoro – spiega la relazione –già indebolito dalle continue lotte intestine e fiaccato dalle incisive operazioni di polizia. Sui medesimi territori – si aggiunge – il gruppo Troisi sembrerebbe aver esteso la sua emergente influenza criminale”.

Il traffico di migranti

Ampio spazio trova poi una lettura dedicata agli sbarchi di migranti, sebbene non coinvolga sodalizi strettamente locali. Non fosse altro perché, proprio all’inizio del 2022, si è sviluppata la nota operazione “Astrolabio” della guardia di finanza di Lecce che ha puntato i riflettori su un’organizzazione internazionale strutturata in quattro cellule. Gestita da stranieri, avrebbe usato un antico e collaudato sistema di pagamento, detto “Hawala”, basato su una globale rete di mediatori e garanti attivi anche in tutta l’Unione Europea, molto difficile da tracciare. L’organizzazione, per anni, è stata così in grado di incamerare enormi profitti “dal traffico di esseri umani provenienti da vari continenti facendoli giungere, attraverso la Turchia, la Grecia e l’Albania, sulle coste salentine e da queste dirottati verso altri Paesi europei”.

Il processo scaturito da quest’inchiesta è al momento in corso. Quanto ai viaggi verso la penisola salentina, in linea generale, se nel primo semestre del 2022 i segnali erano ancora evidenti, vi è stata nel tempo una sensibile flessione. Basti pensare che l’ultimo segnalato risale al dicembre dell’anno scorso. I motivi possono essere vari e devono essere ancora indagati a fondo. Quell’operazione ha sicuramente influito, ma non può aver disgregato da sola una filiera così florida. Probabilmente stanno cambiando gli assetti anche a causa dei conflitti in corso.

La droga il business più appetibile

Resta comunque la droga il business più appetibile per i sodalizi locali, come riportato all’inizio di questa lunga disamina, con interconnessioni con altre realtà. Lo svela, per esempio, l’inchiesta “Bansky” conclusa dalla polizia il 12 maggio del 2022 e che ha riguardato anche l’Olanda, la Spagna e la Lituania. “Al vertice dell’organizzazione criminale figurava un pregiudicato italiano che, spacciandosi per titolare di una nota galleria d’arte ad Amsterdam, rivestiva il ruolo di broker intrattenendo rapporti con vari narcotrafficanti di elevata caratura tra i quali un latitante salentino”, ricorda la relazione. Il latitante in questione (ormai ex) è Vincenzo Amato, di Scorrano, fra i nomi di spicco nel Salento perché ritenuto a capo del sodalizio egemone nell’area di Maglie, colpito duramente con l’operazione “Orione” del 2018.

Sempre nell’ambito del contrasto agli stupefacenti, la Dia cita il recente ordine di carcerazione da essa stessa eseguito (anche se tecnicamente riferibile al secondo semestre, dato che risale al novembre scorso), che fa seguito all’indagine “Federico II”, avviata nel lontano agosto del 2012 e “che aveva già portato alla disarticolazione di due distinte organizzazioni una delle quali di stampo mafioso e dedita alle estorsioni e al traffico di sostanze stupefacenti mentre l’altra, a composizione italo-albanese, dedita all’importazione dall’Albania di ingenti quantitativi di eroina”. Con l’esecuzione degli arresti, dopo che le sentenze sono divenute definitive in Cassazione, si mette così la parola fine a un vecchio capitolo.

I reati predatori

Verso la chiusura, la relazione cita alcuni episodi incendiari, dinamitardi e intimidatori, anche con armi da fuoco, avvenuti nel semestre sotto i riflettori. Fatti, si presume, riconducibili ad attività estorsive e per i quali le indagini sono in diversi casi tuttora in corso. E non si manca di ricordare come su tutto il territorio salentino permangano “elevati anche i reati contro il patrimonio, spesso connessi con i furti di pannelli solari/fotovoltaici e dei cavi di rame”.

Infine, menzione per un ingente sequestro di beni nei confronti di un soggetto vegliese condannato per commercio di prodotti contraffatti e ricettazione, oltre che essere stato coinvolto nell’eclatante furto messo a segno nel 2018 nel caveau della Banca nazionale del lavoro nel cuore di Lecce, in piazza Sant’Oronzo. Un provvedimento, quest’ultimo, scaturito dalla richiesta di una misura di prevenzione presentata dalla Dia con Procura e questore di Lecce, Andrea Valentino.