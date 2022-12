Donna sui 60 anni prova a rubare borsa da Magritte e spintona commessa

LECCE – Non c’è età per apprezzare una bella borsa di marca e men che meno per cercare di portarla via da un negozio. E infatti, se nell’immaginario collettivo il o la furfante di turno, di solito, è qualcuno giovane e agile, nel caso in questione sembra che il cliché sia stato messo a tacere da un dato anagrafico per ora solo supposto: la presunta ladra, infatti, sarebbe una donna, a occhio e croce, sulla sessantina d’anni. Che agile, comunque, è stata. Questo non si discute. Perché avrebbe colto l’occasione giusta per rifilare un bello spintone a chi stava cercando di fermarla e guadagnare così la fuga.

La vicenda, che potrebbe anche comportare in linea teorica un’imputazione per tentata rapina impropria (la borsa, infatti, non è stata portata via e quantomeno il negozio non ci ha rimesso), è avvenuta nel pieno centro di Lecce poco dopo mezzogiorno e mezzo.

Una donna, a quell’ora, è entrata nel noto negozio di abbigliamento Magritte, in via Braccio Martello (a due passi da piazza Mazzini) e, a quanto pare, dopo aver adocchiato l’accessorio prediletto, una bella e sicuramente costosa borsa, avrebbe tentato di uscire senza passare dalla cassa, confondendosi nel passeggio frenetico di questi giorni che precedono il clou delle feste natalizie e in cui, anche in tempi di magra per i portafogli, comunque si è disposti a cacciare qualche euro in più per un dono apprezzato da parenti e amici più vicini.

E chissà, magari un dono (fosse solo a sé stessa) voleva essere anche quella borsa. Sta di fatto che la donna non è riuscita a varcare la soglia senza che il personale si accorgesse dell’anomalia. Insomma, sarebbe stata fermata, in attesa di chiarire tutto davanti a qualche esponente delle forze dell’ordine, ma è mancato il tempo. La donna, infatti, avrebbe spontaneamente lasciato perdere la borsa, per poi però rifilare un poderoso spintone a una commessa e svignarsela.

Così, quando la polizia è arrivata nell’esercizio commerciale che porta il nome di uno dei maggiori esponenti in pittura del surrealismo, lei era già svanita, chissà dove. Il caso ora è al vaglio della Squadra mobile. Gli investigatori hanno acquisito i filmati di videosorveglianza che dovrebbero aver immortalato le fasi salienti della vicenda e il volto della ricercata. Amante dell’eleganza, certo, ma al prezzo… fatto da lei.