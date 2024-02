“Nessun rispetto per la città”. Vandali distruggono tre pensiline, Sgm denuncia

LECCE – Danneggiamenti a raffica a Lecce, a farne le spese di atti di puro vandalismo fini a sé stessi sono state, nei giorni scorsi, diverse pensiline del trasporto pubblico urbano.

Sono stati gli stessi funzionari della Sgm, mercoledì 31 gennaio, a fare la conta dei vetri sfasciati. Ben tre, cioè quelli delle pensiline sotto le quali si raccolgono gli utenti dei bus presso le fermate “Porta-Rudiae” su viale dell’Università, “Gallipoli-Diaz” e “Gallipoli-Lombardia” su viale Gallipoli. La vicinanza fra i luoghi, suggerisce che siano stati gli stessi soggetti ad agire in rapida sequenza, solo per dare libero sfogo al proprio vuoto esistenziale.

A seguito dell’accaduto, la società che fa capo al Comune di Lecce, ha sporto denuncia contro ignoti presso in questura di Lecce. L’amministrazione unico, Francesco Cantobelli, si è recato presso gli uffici di polizia proprio questa mattina. “Oggi, in questura - ha dichiarato - abbiamo denunciato quanto avvenuto nei giorni scorsi, perché vorremmo che questi atti di inciviltà non accadessero mai più: danneggiare un bene comune significa non avere rispetto neppure per la propria città e dunque per sé stessi”.

“Sgm vorrebbe lavorare, esclusivamente, per accrescere i servizi all’utenza del trasporto pubblico e non per riparare i danni causati da atti vandalici”, sottolinea, con amarezza, Cantobelli. “Ad ogni modo, ci siamo subito attivati per rimediare al danneggiamento subito, le vetrate saranno quanto prima sostituite”.

