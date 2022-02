Terrore per una coppia: uomo sbuca con coltello in veranda e la rapina

LEQUILE – Il pomeriggio domenicale da passare assaporando i suoni della natura e la quiete, sulla veranda della villetta di campagna dove risiedono, si è trasformato all’improvviso in un incubo per marito e moglie, quando si sono trovati davanti un perfetto sconosciuto. Sconosciuto, sì, ma le cui intenzioni erano ben evidenti, visto che impugnava un grosso coltello da cucina. Voleva soldi o, comunque, qualcosa di valore. E, colta del tutto di sorpresa, in una zona piuttosto isolata, davanti alla determinazione di quell’uomo, la coppia è stata costretta a cedere all’intimidazione armata.

La rapina si è consumata poco dopo le 15,30 di oggi nell'agro di Lequile, non lontano dalla strada statale 101, fra stradine che si addentrano in mezzo a campagna e aree alberate. Lui, professionista sulla settantina d’anni, la moglie di un paio d’anni più giovane, si trovavano, dunque, nei pressi del portico, quando dal nulla è sbucato un uomo. Forse straniero, dal modo di parlare, ma può darsi anche che stesse dissimulando. Di sicuro era da solo, a piedi, e questo potrebbe essere stato uno dei motivi per cui ha racimolato quello che ha potuto, senza attardarsi troppo.

Mascherina anti-Covid sul volto e felpa con cappuccio per nascondere il più possibile i tratti somatici, il malvivente ha minacciato marito e moglie, fino a riuscire a ottenere una collana – unico monile subito a porta di mano –, i loro telefoni cellulari e un portafogli. Dentro c’erano ben 500 euro, ma anche le carte bancomat. Arraffato il bottino, così com'è arrivato, il misterioso rapinatore s'è dileguato a piedi. A parte lo spavento per quanto avvenuto, per fortuna nessuno è rimasto ferito. Sul posto, per le indagini, sono intervenuti i carabinieri.