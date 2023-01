Comunità in ansia a Lequile, poi la notizia: Samuele ritrovato

LECCE – Nemmeno il tempo di rintracciare Maria Grazia Maiorano, la donna di Copertino che per due giorni ha tenuto la famiglia con il fiato sospeso, e già il Salento ha dovuto fare i conti con un nuovo episodio di allontanamento.

In questo caso, la vicenda arrivava da Lequile, dove non si avevano più notizie di Samuele Cosi, un giovane prossimo ai 26 anni. In questo caso era stata la denuncia dei genitori, formalizzata presso la stazione dei carabinieri di San Pietro in Lama, a far partire le ricerche. In serata, un sospiro di sollievo: il giovane è stato rintracciato e sta bene.

Poche, per la verità, erano state le informazioni riguardanti questo giovane con occhi chiari e capelli castani. La notizia della scomparsa era stata diffusa dal sindaco di Lequile, Vincenzo Carlà, con un post inoltrato nel pomeriggio sulla propria pagina Facebook, nella quale si leggeva, esponendo una foto: “Questo è Samuele, un cittadino lequilese che da qualche ora si è allontanato da casa senza dare alcuna notizia”. Il primo cittadino aveva messo a disposizione anche il proprio numero di telefono, invitando chiuque avesse notizie, a informarlo.

Nella tarda mattinata si era svolto un tavolo in Prefettura. Pochi, però, i dettagli diffusi sul caso. Il sidaco aveva richiesto supporto a tutta la comunità locale nella speranza di avere notizie. Poi, intorno alle 21,20, l'aggiornamento: Samuele rintracciato. Caso chiuso.