Aggressione omofoba nel bar: denunciati in tre. Uno è un agente penitenziario

La Digos di Lecce ha identificato e deferito i tre uomini ritenuti responsabili del violento episodio avvenuto tre giorni fa ai danni del titolare di un locale a Leverano. Tra le accuse, per uno, c'è anche quella di apologia del fascismo

LEVERANO - Sono stati identificati e denunciati i tre uomini che tre giorni fa avrebbero aggredito verbalmente e poi anche fisicamente per ragioni di omofobia il titolare del bar “Barattolo a Sud”, a Leverano. Si tratta di due salentini, uno del posto, l’altro di Carmiano, e di un agente della Polizia Penitenziaria, di Santa Maria Capua Vetere ma residente a Parma.

E’ questo il passaggio cruciale delle indagini svolte dalla Digos di Lecce che ha deferito il gruppetto all’autorità giudiziaria ritenendolo responsabile dei reati di percosse aggravate da fatti commessi per finalità discriminatorie e per aver agito per motivi abietti o futili. Nei riguardi di uno dei tre è ipotizzata anche l’accusa di apologia del fascismo, reato previsto e punito dall’articolo 4 della legge Scelba, (la numero 645 del 1952).

L’episodio risale alla notte tra il 24 e il 25 agosto scorsi: intorno alle 2, quando il malcapitato, un 42enne del posto, era rimasto da solo con una dipendente, i tre avrebbero fatto irruzione nel locale, nel centro della cittadina, e lo avrebbero immobilizzato, bloccandogli le mani dietro la schiena per impedirgli di reagire, affermando più volte di essere fascisti.

Oltre ad essere insultata, la vittima sarebbe stata anche schiaffeggiata e, non è escluso, che le conseguenze avrebbero potuto essere peggiori se non fossero intervenuti i titolari della pizzeria vicina. Il posto era stato raggiunto dalle forze dell’ordine e dagli agenti della Digos che avevano proceduto ad ascoltare la vittima (assistita dall’avvocato Francesco Cazzato del Foro di Lecce) e ad avviare le indagini. Indagini che, come detto, hanno portato all’identificazione e alla denuncia dei tre presunti artefici.

Pare che, prima dell’aggressione, il 42enne avesse allontanato il gruppetto dal bar proprio a causa di dichiarazioni fasciste pronunciate ad alta voce in presenza di altri clienti.