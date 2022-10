Dalla lite dei bimbi alla rissa tra adulti: 56enne cerca di placare gli animi, ferito alla testa con una sedia

TORRE DELL'ORSO (Melendugno) - Parentesi di caos e violenza a Torre dell'Orso. Intorno alle 17.30, in via Matteotti sono dovuti intervenire i carabinieri, giunti sul posto con più mezzi dopo essere stati dirottati dalla centrale operativa per una rissa che aveva coinvolto, nell'attiguo anfiteatro, almeno due individui.

L'episodio si è verificato sotto gli occhi di tanti cittadini che erano in giro in quel punto nevralgico della marina melendugnese. Secondo la prima ricostruzione fatta dai militari, tutto sarebbe nato da una lite tra bambini che, trovatisi lì per caso, stavano giocando insieme. Ad un tratto qualcosa è andato storto ed è partito il rimprovero del padre di uno nei confronti dell'altro bimbo il cui genitore, a sua volta, è intervenuto per chiedere chiarimenti.

Tra una parola e l'altra, la situazione sarebbe rapidamente degenerata. A farne le spese, poi, è stato S.M., un 56enne, agente di polizia penitenziaria fuori servizio che, nel tentativo di dividere i due adulti, è stato colpito con una sedia al capo. Soccorso poi dal personale del 118, è stato accompagnato presso l'ospedale di Scorrano per suturare le ferite e per fare alcuni accertamenti.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri della stazione di Melendugno, giunti sul posto insieme ai loro colleghi della Sezione Radiomobille di Lecce. Attraverso l'ascolto dei testimoni e l'acquisizione delle immagini delle videocamere presenti nell'area si punta ad acquisire gli elementi necessari per ricostruire la sequenza dei fatti e individuare il responsabile del ferimento del 56enne.