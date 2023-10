Scompare durante un’escursione sul Pollino: il figlio scende a valle e dà l’allarme

LECCE – Non si hanno notizie di un 70enne leccese, Lucio Petronio, che ieri era impegnato in un’escursione sul monte Pollino insieme al figlio. È stato però solo quest’ultimo a fare rientro a valle, in serata, dando subito l’allarme.

Sulle tracce di Petronio, che nel corso della sua attività professionale ha ricoperto incarichi di vertice nel Dipartimento di salute mentale della Asl di Lecce, si sono messi gli specialisti del Soccorso Alpino e Speleologico della Basilicata, i vigili del fuoco, i carabinieri.

Le ricerche, condotte tra l’area del Santuario della Madonna del Pollino (che si trova a Mezzana, frazione di San Severino Lucano, comune del Potentino) e i percorsi che portano a Serra Crispo, si avvalgono anche delle unità cinofile molecolari. Le temperature sono buone, anche se ieri sera ha piovuto.