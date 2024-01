Mafia, traffico e spaccio di droga, attentati incendiari: sono 41 gli indagati

CARMIANO - Sono partiti gli avvisi di conclusione dell’inchiesta denominata “Stealth” su un’associazione mafiosa e su un’organizzazione prevalentemente dedita al traffico di sostanze stupefacenti, al cui vertice, in ogni caso, secondo gli inquirenti, ci sarebbe stato Fernando Nocera, detto “zio” o “vecchio”, residente a Lecce.

Oltre al 67enne, l’atto firmato dalla sostituta procuratrice della direzione distrettuale antimafia di Lecce Giovanna Cannarile, titolare del fascicolo con il collega Alessandro Prontera, riguarda, altre 40 persone, a 37 delle quali, lo scorso 6 novembre, fu notificata l’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla giudice Anna Paola Capano: per 28 fu disposto il carcere, per le restanti i domiciliari (qui, la notizia del blitz). Si tratta di Evelina Nocera, sorella di Fernando, 70 anni, domiciliata a Lecce; Caterina Bisconti, 42 anni, residente a Magliano; Amalia Cadavero, 37 anni, residente a Veglie; Valentino Cadavero, 35 anni, residente a Veglie; Giorgio Centonze, 43 anni, residente a Carmiano; Gianluca Cirfeta, detto “Gianni Bianca”, 47 anni, residente a Veglie; Stefano Ciurlia, 53 anni, residente a Lecce; Simone Coppola, detto “Simonetta”, 22 anni, residente a Carmiano; Stefano Coppola, 43 anni, residente a Carmiano; Giuliana Cuna, 49 anni, residente a Monteroni di Lecce; Antonio D’Agostino detto “Tony” e “Caramella”, 51 anni, residente a Monteroni di Lecce; Alessio De Mitri, 34 anni, residente a Carmiano; Damiano De Pascalis, detto “zio Billy”, 56 anni, residente a Magliano; Marcello Fella, 63 anni, residente a Carmiano; Vito Giancane, 34 anni, residente a Monteroni di Lecce; Alberto Maldarella, 48 anni, residente a Novoli; Pierpaolo Panarese, 40 anni, residente a Lecce; Fabrizio Panzanaro, 53 anni, residente a Veglie; Giovanni Perrone, detto “Terremoto”, 56 anni, domiciliato a Guagnano; Salvatore Perrone, detto “Friculino”, 57 anni, residente a Trepuzzi; Antonio Pezzuto, detto “Mendularo”, 42 anni, residente a Carmiano; Andrea Podo, 46 anni, residente a Lecce; Giovanni Saponaro, 55 anni, residente a Veglie; Maicol Screti, 27 anni, residente a Trepuzzi; Gabriele Tarantino, 44 anni, domiciliato a Monteroni di Lecce; Daniele Vitale, 39 anni, domiciliato a Trepuzzi; Antonio Ezio Vitale, detto “Saracino”, 64 anni, domiciliato a Novoli; Mirko Attanasio, detto “Scarpuzza”, 29 anni, residente a Carmiano; Luca Carogiulo, detto “Sughetto”, 25 anni, residente a Carmiano; Giammarco Zecca, detto “Baida”, 22 anni, residente a Leverano; Cosima Lupo, detta “Mimina” o “Mimma”, 46 anni, residente a Veglie; Daiana Stefania Coppola, 22 anni, residente a Magliano; Andrea Carogiuli, 47 anni, residente a Carmiano; Marco Matino, detto “Mattone”, 40 anni, residente a Leverano; Cristian Stella, 28 anni, residente a Lecce; Fabio Feliconi, 38 anni, residente a Lecce.

L’atto contiene anche i nomi di quattro persone indagate in stato di libertà: Antonio Rampino, 27 anni, residente a Trepuzzi; Alessandro Simmini, 52, residente a Guagnano; Manuele Sperti, 41, residente a Carmiano; Raffaele Sperti, 44 anni, residente a Carmiano.

Le indagini

Stando alle indagini dalla Dda di Lecce con i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Campi Salentina, focalizzate sul periodo che va dal dicembre 2020 allo scorso giugno, Fernando Nocera, (già condannato per associazione mafiosa con sentenza divenuta irrevocabile nel 2020), sarebbe stato a capo di una frangia del clan della Scu di Monteroni, attiva a Lecce, Carmiano, Magliano, Arnesano, Veglie, Porto Cesareo, Copertino, e nei paesi vicini.

Del sodalizio avrebbero fatto parte Alessio De Mitri e Stefano Ciurlia, come organizzatori, Salvatore Perrone, come responsabile sul territorio di Trepuzzi, e Valentino Cadavero, Giorgio Centonze, Gianluca Cirfeta, Giuliana Cuna, Marcello Fella, Alberto Maldarella, la sorella di Nocera, Evelina, Antonio Pezzuto, Maicol Screti, Damiano De Pascalis, come “semplici” appartenenti. Quest'ultimo si sarebbe occupato, tra le altre cose, di tenere relazioni con alcuni esponenti dell’amministrazione comunale di Carmiano, beneficiando anche dell’affidamento di commesse pubbliche.

Oltre al 416 bis, sono contestati a vario titolo i reati di organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, e numerosi episodi di spaccio di droga (hashish e marijuana, anche auto prodotti, e cocaina). Non solo. E’ lungo l’elenco di danneggiamenti, aggravati dal metodo mafioso, a seguito di incendi – come quello di cinque mezzi di proprietà di una società attiva nel settore della pubblicità e di quello, sfumato, ai danni dell’abitazione di un appuntato dei carabinieri - esplosioni di ordigni e di colpi d’arma da fuoco, ed estorsioni. Non sarebbero stati solo gli imprenditori "bersaglio" del gruppo criminale. Tra le contestazioni mosse dagli inquirenti ci sono anche le minacce tutt'altro che velate ("ti sparo in testa!") che uno degli indagati, Manuele Sperti, avrebbe rivolto a Giancarlo Mazzotta, candidato sindaco in occasione delle elezioni amministrative presso il Comune di Carmiano di novembre 2021, in un esercizio commerciale.

La difesa

Ora che è stato notificato l’avviso di conclusione dell’inchiesta, gli indagati potranno chiedere di essere interrogati dal pm o produrre memorie, attraverso gli avvocati: Stefano Prontera, Cosimo D’Agostino, Simone Viva, Salvatore Greco, Mario Ciardo, Federico Martella, Vito Quarta, Luigi Rella, Pantaleo Cannoletta, Mariangela Calò, Giuseppe Romano, Gabriella Mastrolia, Ladislao Massari, Valeria Corrado, Paolo Cantelmo, Massimiliano Petrachi, Antonio Savoia, Laura Minosi, Maria Lucia Pagliara, Gabriele Valentini, Salvatore Rollo, Mario Fazzini, Lucia Longo, Laura Serafino, Antonio Luceri, Giovanni Gabellone, Nadia Martina, Maurizio Scardia, Francesco Tobia Caputo, Roberto Rella.