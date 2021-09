In palestra per allenarsi? Lì si poteva senza green pass. E arrivano i carabinieri

A Maglie chiusa per cinque giorni una palestra. Sanzionati quattro soci trovati in quel momento agli attrezzi e il titolare perché pure senza dispositivi di protezione individuale

MAGLIE – È stato un attimo e probabilmente hanno iniziato tutti a sudare. Non perché sotto il peso dei bilancieri o magari per la corsa sul tapis roulant. Sudore freddo, quello che ha iniziato a colare sulla fronte, quando nell'aria si è avvertito odore di guai sotto forma di carabinieri.

È finita come ci si aspettava, con cinque giorni di chiusura e multe per tutti, titolare della palestra e quattro soci trovati all’interno al momento del controllo. Il motivo è presto detto: sarebbe stato consentito accedere a quella sala, per allenarsi, pur senza essere provvisti di green pass. Se poi, per motivi ideologici, ritardo nel vaccinarsi o altre ragioni, qui poco importa. Fatto sta che le disposizioni sono chiare, sull'accesso in determinati luoghi.

La chiusura è stata imposta, in questo caso, alla palestra Calisthenicsalento di Maglie, in via Otranto, nel corso di uno dei controlli mirati che i carabinieri della stazione locale, dipendenti dalla compagnia, hanno effettuato fra 7 e 8 settembre in città, andando a verificare il rispetto delle normative a contrasto del contagio da Covid-19.

Quattro, in tutto, sono stati i luoghi controllati, fra palestre e centri sportivi, e solo nel caso di via Otranto sono state riscontrate evidenti carenze. Ai soci, infatti, sarebbe stato consentito l’accesso senza la carta verde che certifica l’avvenuta vaccinazione e, in più, il titolare dell’attività sarebbe stato sprovvisto di dispositivi di protezione individuale. Ragion per cui, oltre al provvedimento amministrativo della serrata, per tutti sono stati elevati verbali.