Malore fatale mentre è alla guida: nulla da fare per un pensionato

GAGLIANO DEL CAPO – Un triste pomeriggio quello vissuto nel centro di Gagliano del Capo dove un pensionato del posto, Francesco Villarosa, di 82anni, è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo mentre era alla guida della sua auto. Perso il controllo della vettura, la Fiat Panda sulla quale viaggiava l’uomo ha terminato la sua corsa impattando contro un muro di recinzione di una abitazione nel centro del paese.

Il triste episodio si è verificato, poco prima delle 18, tra via Vittorio Veneto e via Frà Basiliano. Era la strada che l’anziano stava percorrendo per fare ritorno presumibilmente verso casa dopo aver svolto alcune commissioni. Stroncato da un arresto cardiaco, per lui non c’è stato nulla da fare.

Alcuni ragazzi che hanno assistito alla scena hanno spento il motore dell’auto dopo l’impatto ed hanno allertato i soccorsi. Sul posto è giunta subito un’ambulanza del servizio di emergenza del 118, ma i sanitari non hanno potuto fare nulla per strappare il malcapitato al suo destino.

Sul luogo dell’incidente sono stati chiamati ad intervenire anche i carabinieri della stazione di Gagliano del Capo e la protezione civile.