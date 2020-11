Marijuana in casa e per due giovani scatta l’arresto

BOTRUGNO/CASARANO - Sono due i giovani arrestati ieri mattina dai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di Andrea Mariano, gommista 33enne di Botrugno, e Alessandro Cimino, 34enne originario di Casarano.

In casa del primo i militari di Poggiardo hanno trovato 260 grammi di marijuana distribuiti in 14 involucri in cellophane, due bilancini di precisione e materiale ritenuto utile al confezionamento delle dosi.

Così, informato il magistrato di turno, per lui sono stati disposti i domiciliari. La stessa misura è stata scelta anche per Cimino, dopo che i carabinieri della stazione di Racale hanno rinvenuto nel suo appartamento ad Alliste, 26 involucri di “erba” dal peso complessivo di 61 grammi e un bilancino di precisione.