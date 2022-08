Auto finisce sulla scalinata e si rovescia addosso a un’abitazione

MATINO – C’è qualcosa che non va, a Matino, in via Santa Rosalia. Sale, sale, sale sulla collina, attraversando case e giardini, poi a un certo punto ridiscende a picco. Così, all’improvviso. Ma non su via asfalta. Su una scalinata. Che termina in via Montenero.

Sarà un problema di segnaletica o altro, sta di fatto che un anziano di 88 anni non se n’è accorto e ha ridisceso i gradini passando su gomme. Quelle della sua Fiat Punto, vecchio modello. Non senza comunque abbattere prima un paio di paletti che indicavano la chiusura della strada nel punto in cui assume la discesa. Pare non li abbia visti proprio.

Il risultato finale è stato un disastro. Perché l’auto, rimbalzando da un gradino all’altro, non s’è comportata come le supercar dei film d’azione, spuntando al di sotto quasi intatta. Si è coricata di lato, finendo a ridosso delle porte di un paio di abitazioni che si affacciano proprio sulla scalinata. L’anziano n’è uscito illeso e fortuna ha voluto che non ci fosse nessun passante al momento dell’incidente, avvenuto poco prima delle 18, o avrebbe rischiato di rimanere travolto.

Sul posto sono interventi polizia locale di Matino e vigili del fuco. La Punto è stata rimossa con un carroattrezzi.