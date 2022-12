Maxi truffa con i bonus edilizi, 68 indagati. Sequestro per oltre 11 milioni di euro

LECCE - Sequestri e perquisizioni a tappeto sono stati svolti in queste ore dalla Guardia di finanza in diversi comuni del Salento, nell’ambito di un’inchiesta su una colossale truffa con i bonus per l’edilizia che conta 68 indagati. Per 66 di questi la sostituta procuratrice Simona Rizzo, titolare delle indagini, ha disposto il sequestro preventivo d’urgenza di beni per una cifra complessiva superiore a 11 milioni e 600mila euro.

Stando a quanto emerso finora, tutte le persone finite sotto la lente della magistratura, avrebbero inviato telematicamente all’agenzia delle Entrate un modello di dichiarazione col quale attestavano falsamente di aver realizzato lavori su immobili (previsti dai cosiddetti bonus facciate e/o eco bonus ordinario) e di voler cedere il relativo, ma di fatto inesistente, credito di imposta a Poste Italiane, inducendo così in errore prima l’Agenzia che gli avrebbe riconosciuto crediti di imposta per un valore totale pari a 14milioni 868mila e 100 euro, e poi Poste, che avrebbe versato quelle somme non dovute.

Gran parte degli illeciti sarebbero stati commessi lo scorso anno. Singolare il caso di un 64enne di Racale che il 10 ottobre del 2021 avrebbe comunicato nell’apposita piattaforma crediti di imposta per un valore di 245mila euro che derivavano da una richiesta di accesso ai bonus edilizi per lavori in un immobile a Castrignano dei Greci. Ma dagli accertamenti svolti dagli inquirenti, l'immobile in questione è risultato inesistente. Reale però sarebbe stata la somma di 203mila 357 euro che Poste avrebbe versato sul suo conto corrente (presso l’ufficio di Gemini), pari al valore del credito di imposta decurtato dall’aggio trattenuto dall’Istituto.

Insomma, in ragione di quanto emerso finora, la pm ha ritenuto necessario bloccare il denaro e i beni degli indagati che avrebbero avuto “l’abitudine” di trasferire denaro anche al’estero di ingenti quantitativi di denaro, e che ora venuti a conoscenza di un'inchiesta sul loro conto, potrebbero cercare di far perdere tracce di soldi e altri beni (compresi quote societarie, investimenti, ect.) ancora a loro disposizione. Per questo, si è proceduto al sequestro preventivo d’urgenza, che dovrà comunque essere convalidato entro 48 ore dal gip.