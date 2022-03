Mezzo dei vigili del fuoco bloccato da impalcatura e paletti: disagi a Gallipoli

GALLIPOLI - Un mezzo dei vigili del fuoco, in movimento verso il lugo di un intervento per fortuna non urgente, è rimasto bloccato sulla riviera Nazario Sauro, a Gallipoli.

L'inconveniente si è verificato a causa di una impalcatura di un cantiere per la ristrutturazione di un edificio che ha ristretto il passaggio di quel tanto che è bastato a rendere impossibile il transito del mezzo di soccorso.

La soluzione è stata allora trovata tagliando alcuni paletti del marciapiede, sul lato opposto. Inevitabilmente si è creata una coda di auto che si è risolta dopo circa una mezz'ora di attesa.