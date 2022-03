Rapina a mano armata in pizzeria: due 14enni affidati ad altrettante comunità rieducative

UGENTO – Due minori, ritenuti responsabili in concorso della rapina aggravata in una pizzeria di Ugento a del porto abusivo di armi, sono stati collocati presso le comunità su disposizione del Tribunale per i minorenni di Lecce. I carabinieri della stazione di Ugento hanno infatti eseguito il provvedimento cautelare emesso dal gip, nelle scorse ore, su richiesta della Procura dei minori.

Una ragazzina di 14 anni e un amico coetaneo saranno infatti ospiti di due strutture salentine, individuate dal Centro per la giustizia minorile per la Puglia di Bari. Assieme ad altri due maggiorenni, uno dei quali fermato e poi scarcerato, avrebbero messo a segno un colpo all’interno della pizzeria “Del Corso”, in via Messapica a Ugento, la sera del 18 febbraio.

Armati e con il volto coperto per non essere riconoscibili, i due adolescenti del gruppo avrebbero anche indossato dei capi di abbigliamento di taglie decisamente più grandi, con l’intento di dissimulare le proprie caratteristiche fisiche e depistare gli inquirenti. Una volta nel locale commerciale, si sarebbero impossessati di una somma di circa 250 euro, prelevata dal registratore di cassa, per poi fuggire dapprima a piedi, poi a bordo di una Fiat Punto di colore grigio intestata al nonno di uno dei due. Tramite i filmati dei sistemi di videosorveglianza, i militari ugentini sono risaliti all’identità dei due minorenni i quali, al termine delle formalità di rito, sono stati affidati alle comunità rieducative.