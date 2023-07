Droga, frodi & affari: ricostituzione del clan Politi, salgono a 49 gli indagati

LECCE – Salgono a quarantanove (con cinque posizioni che si sono aggiunte e tre che sono state stralciate), i coinvolti nell’operazione “Filo di Arianna 2” della Dda di Lecce sulla ricostituzione del cosiddetto clan Politi e portata avanti dai carabinieri del Ros. È delle scorse ore l’avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dal sostituto procuratore Carmen Ruggiero nei confronti di coloro per i quali potrebbe essere richiesto il rinvio a giudizio.

Gli indagati

In sedici erano stati arrestati su ordinanza all’alba del 15 maggio scorso. Le misure cautelari in carcere avevano riguardato Gabriele Tarantino, 44enne residente a Preganziol di Treviso e domiciliato a Monteroni di Lecce (ritenuto a capo del sodalizio); Ludovico Tarantino, 29enne, residente a Monteroni di Lecce; Fernando Nocera detto “vecchio o zio”, 68enne di Lecce; Raffaele Sperti, 44enne di Carmiano; Manuele Sperti, 41enne residente a Magliano di Carmiano; Antonio Giordano, 51enne di Monteroni di Lecce; Antonio Giordano detto “Lucio”, 37enne di Monteroni di Lecce; Pierpaolo Panarese, 40enne residente a Lecce; Giacomo Pulli, 39enne di Monteroni di Lecce; Alessandro Ciminna; 38enne di Monteroni di Lecce; Marco Ciminna, 37enne di Monteroni di Lecce; Sandro Saponaro, 43enne di Monteroni di Lecce; Antonio Quarta, 38enne di Monteroni di Lecce; Cosimo Miggiano, 42enne di Muro Leccese; Andrea Maniglia, 48enne di Monteroni di Lecce; Francesco Alessandro Iacono, 40enne di Leverano.

L’avviso, oltre ai summenzionati, riguarda anche Danny Antonio Caramuscio, 32enne di Monteroni; Daniele Carrozzo, 51enne di Carmiano; Francesco Carrozzo, 37enne di Carmiano; Gerardo Civino, 44enne di Monteroni (militare della guardia di finanza, di stanza a Brindisi, arrestato quel giorno in flagranza perché trovato con quasi 5 chili di cocaina); Antonio D’Agostino (detto Caramella), 51enne di Monteroni; Gianluca Di Bella, 42enne di Monteroni; Bujar Doka (detto “Yari”), 58enne nato a Tirana e residente a Lequile; Sarah Fasiello, 36enne di Porto Cesareo; Vito Giancane (detto “Vito Fallocco”), 34enne di Monteroni; Alberto Giordano, 47enne di Monteroni; Alessandro Giordano, 37enne di Monteroni; Cosimo Lacitignola, 37enne di Monteroni; Fernando Leo, 36enne di Porto Cesareo; Pasquale Lombardi, 66enne di Pomezia.

Ancora: Antonio Mazzotta (detto “Spermino”), 36enne di Monteroni; Klevis Mecaj, 38enne nato a Valona e residente a Surbo; Gioele Miglietta, 26enne di Monteroni; Giuseppe Paladini (detto “Pizzingrillo”), 56enne di Carmiano; Marco Pallara (detto “Nsitico”), 42enne di Monteroni; Giovanni Parlangeli, 41enne domiciliato a Magliano; Nicola Pinto, 35enne di Lecce; Francesco Politi (detto “Checco”), 45enne di Monteroni; Rosaria Quarta, 46enne di Monteroni; Ersilio Ramundo, 39enne di Copertino; Edmond Sako, 61enne nato a Valona e residente a Lecce; Andrea Saponaro, 31enne di Lecce; Paolo Spedicato (detto “Paolino”), 36enne di Monteroni; Carlo Zecca, 34enne di Lecce. A questi vanno ora aggiunti quattro nomi nuovi, quelli di Panfilo D’Angelo, 58enne di Lequile, di Eugenio Pinto, 38enne di Copertino, Marco Caramuscio, 40enne di Monteroni di Lecce, Pierluigi Conte, 41enne di Carmiano e Pasquale Prato, 48enne di Carmiano.

Stralciate dal procedimento, invece, le posizioni di Rosy Colelli, 45enne di Monteroni; Sebastiano Mammoliti, 19enne di Bovalino (Reggio Calabria) e di Massimiliano Manfreda, detto “Tappo”, 45enne di Monteroni.

L'inchiesta in sintesi

Associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, rapina e trasferimento fraudolento di valori, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita aggravati sono i reati contestati a vario titolo agli indagati principali, facenti capo, secondo la Dda, a un clan attivo su Monteroni e con ramificazioni a Lecce, Arnesano, San Pietro in Lama, Novoli, Leverano, Porto Cesareo e Veglie.

Di fatto, vi sarebbe stata una riorganizzazione delle attività, dopo l’operazione “Labirinto” del Ros, risalente al 2018, nel corso della quale era finito in arresto Saulle Politi, 51enne, ritenuto il capo indiscusso del sodalizio. A partire dal 2019, e pur trovandosi ai domiciliari, Gabriele Tarantino per gli inquirenti ne avrebbe assunto la reggenza, curando l’affiliazione di nuovi partecipi e la definizione delle strategie. Ovvero: gli assetti interni e l’esistenza di una cassa comune, ove confluivano i proventi illeciti che sarebbero stati utilizzati per il sostentamento degli affiliati detenuti e delle loro famiglie, nonché il finanziamento di attività imprenditoriali riconducibili al sodalizio. Non solo. Tarantino avrebbe mantenuto rapporti sia con i capi di altri clan federati alla Sacra corona unita, sia con i vertici della cosca di ‘ndrangheta “Mammoliti-fischiante”.

Secondo la Dda, vi sarebbe stata un’infiltrazione fra le attività produttive locali, tra le quali i settori ittico, balneare e della ristorazione. E, tramite la fittizia costituzione di società intestate a un cittadino di nazionalità albanese, sarebbero stati riciclati i proventi illeciti emettendo fatture per operazioni inesistenti.

Florido sarebbe stato il traffico di stupefacenti. Gabriele Tarantino, anche tramite altri sodali, avrebbe curato gli approvvigionamenti di stupefacente destinato al mercato leccese (cocaina, eroina, hashish e marijuana) tramite fornitori operanti in Spagna o esponenti della succitata cosca calabrese, attiva in Puglia e in altre regioni italiane e in diretti rapporti con fornitori sudamericani e con narcotrafficanti internazionali.

Fra gli avvocati che difendono gli indagati: Cosimo D’Agostino, Ladislao Massari, Roberto Rella, Stefano Pati, Laura Minosi, Simone Reale, Martino Danilo Cito, Augusto Pastorelli, Giuseppe Romano, Massimo Bellini, Rocco Vincenti, Giuseppe Cincioni, Alessandro Stomeo, Giuseppe Presicce, Mariangela Calò, Patrizia Manzi, Stefano Prontera, David Alemanno, Cesare Placanica, Francesco Spagnolo, Valeria Corrado, Antonio Savoia, Antonio Piccolo, Mario Stefanizzi.

I nuovi indagati

Come detto, ci sono diversi nomi nuovi, rispetto a quanto già noto. In due casi, c’entra la figura del 45enne monteronese Francesco Politi. Questi, per eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali, avrebbe attribuito fittiziamente a Panfilo D’Angelo un’impresa individuale che si occupa di commercio all'ingrosso di caffè in grani, macinato, cialde e capsule e a Eugenio Pinto la proprietà di una società che commercia all'ingrosso e lavora il caffè, di fatto mantenendone in entrambi i casi la gestione.

Marco Caramuscio risponde di un episodio in concorso con Danny Antonio Caramuscio e Marco Ciminna, ovvero del pestaggio con calci e pugni di un uomo accusato di aver agito in attività illecite per conto proprio, al quale sarebbero stati anche sottratti 30 euro. La vittima riportò un trauma cranico facciale, con prognosi di trenta giorni.

Pierluigi Conte, invece, è indagato per un caso legato a Daniele Carrozzo. Secondo le accuse, il primo in qualità di amministratore di diritto e il secondo di fatto di una società, per evadere l'imposta sul valore aggiunto avvalendosi di fatture emesse da un'altra società per operazioni inesistenti, avrebbero indicato nella dichiarazione dei redditi per il 2017 e il 2018 elementi passivi fittizi per 69.690,69 euro.

A Pasquale Prato, infine, è contestato di aver agito in concorso con Emanuele Sperti (su istigazione e nell'interesse di Fernando Nocera), per costringere Giancarlo Mazzotta (noto imprenditore ed ex sindaco di Carmiano) a corrispondere 250mila euro. Ovvero, avrebbero convocato Mazzotta, dicendogli due creditori si erano rivolti proprio a Nocera. E aggiungendo all'imprenditore che sarebbe stato in debito di 1 milione di euro, ma che se avesse versato “il 25 per cento al boss locale, Nocera Fernando”, la faccenda si sarebbe chiusa lì, con “soli” 250mila euro, il tutto con implicita minaccia di mali ingiusti e per agevolare il clan con il profitto.