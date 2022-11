Addio a Ernesto Abaterusso, volto della sinistra salentina e pugliese

PATÙ – Il centrosinistra salentino e la politica del territorio piangono la morte di Ernesto Abaterusso: l’ex sindaco di Patù, già deputato e consigliere regionale si è spento in queste ore dopo una lunga malattia, all’età di 66 anni.

Laureato in scienze politiche e dalemiano convinto, fin dalla prima ora, ha rappresentato una delle figure di riferimento per l’area progressista sul territorio. Consigliere provinciale dal 1985 al 1990 e dal 1990 al 1992, Abaterusso divenne sindaco della sua comunità, Patù, nel 1988, restando in carica per due mandati, fino al 1997.

Nel 1992 la sua prima candidatura alla Camera lo porta in parlamento nelle liste del Pds nel collegio di Lecce, Brindisi e Taranto, dove ricoprirà il ruolo di deputato fino al 2001 e diventando membro della commissione permanente agricoltura.

Nel 2015 viene eletto consigliere regionale nella circoscrizione di Lecce nella lista del Partito Democratico, risultando il secondo candidato più suffragato di Puglia e ricoprendo anche il ruolo di vicepresidente della commissione consiliare allo sviluppo economico. Nel 2017 lascia il Pd, seguendo le orme di D’Alema confluendo in Articolo Uno – Movimento Democratico e progressista, di cui diviene presidente del gruppo consiliare.

Nel 2020, fonda il gruppo consiliare regionale “Senso Civico, Nuovo Ulivo per la Puglia”. È stato segretario regionale e componente della segreteria nazionale di Articolo Uno. Da qualche tempo stava affrontando una brutta malattia.

“Provo grande dispiacere ed esprimo vicinanza alla famiglia e sincero ed affettuoso cordoglio per la morte di Ernesto Abaterusso, al quale mi legava una profonda amicizia nata al liceo e continuata all’Universitá di Bologna. Era un uomo politico appassionato ed un uomo leale. Con la sua scomparsa il Capo di Leuca perde un riferimento davvero importante”: è il commento di cordoglio dell’assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese.