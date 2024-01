Muore mentre fa la doccia, forse folgorato per uno scaldabagno difettoso

CASARANO – Ha cercato il fratello per diverso tempo, non vedendolo né sentendolo fin dal mattino. Nessuna risposta al telefono e, alla fine, quando ormai si era fatto buio, si è insospettito, decidendo di andare in casa per verificare i motivi del perdurante silenzio.

È così che ha scoperto la tragedia: era morto, mentre stava facendo la doccia. E non per un malore, si appurerà con l’arrivo dei sanitari del 118 e i carabinieri della sezione radiomobile, ma presumibilmente a causa di una scossa elettrica.

La tragica scoperta è avvenuta nella prima serata di oggi a Casarano, in via Quinto Ennio. A perdere la vita, un uomo di 52 anni del posto, Rocco De Nuzzo. Quando attorno alle 18 il fratello dell’uomo è entrato nella casa di proprietà di quest’ultimo, che abitava da solo, e ha iniziato a girare per le stanze, alla fine si è ritrovato davanti all’inattesa sorpresa dopo che ha varcato la soglia del bagno. Il 52enne era ormai privo di sensi. E i sanitari intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Quanto alle cause, sono state riscontrate sul momento in una scossa elettrica proveniente da uno scaldabagno, che sarebbe risultato malfunzionante. Avvisato il pubblico ministero di turno, la salma è stata trasferita presso la casa della madre, che abita nelle vicinanze, anche perché a causa della situazione si è sviluppato un black-out.