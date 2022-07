Moto contro camion: perde la vita un centauro di 39 anni

MONTERONI - Ancora sangue sulle strade del Salento. Questa mattina, intorno alle 7, A.Q., un centauro 39enne residente a Lecce, ma domiciliato ad Arnesano, ha perso le vita dopo un terribile impatto con un tir, a Monteroni di Lecce, sulla via per Copertino.

Era alla guida della sua moto, una FZX, quando per ragioni da chiarire è rimasto schiacciato e incastrato sotto il carrellone del rimorchio dell’autoarticolato e per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco, e i carabinieri del radiomobile di Lecce, ai quali è affidato il compito di ricostruire la dinamica del sinistro.