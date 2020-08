Coltivazione di marijuana in giardino e cocaina: una denuncia e un arresto

LECCE – Una denuncia e un arresto dei carabinieri in provincia di Lecce. In entrambi i casi per stupefacenti. Il primo caso riguarda Gagliano del Capo, dove i carabinieri della stazione locale hanno contestato a M.A., 54enne del posto, la coltivazione illecita di sostanze stupefacenti. In casa dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine, i militari ci sono arrivati dopo aver raccolto alcune informazioni in giro secondo le quali stava realizzando una piccola piantagione di marijuana nel giardino.

E’ scattata così una perquisizione, durante la quale i militari hanno effettivamente appurato che erano state interrate sedici piante di marijuana, alte circa 130 centimetri. Erano state piantate in mezzo ad altra vegetazione, tutte rasenti il muro del giardino. Su parere del magistrato di turno, il 54enne è stato denunciato a piede libero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella tarda serata di ieri, invece, a Muro Leccese, i carabinieri della sezione radiomobile di Maglie, hanno arrestato J.A., un marocchino di 38 anni. Durante una perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di un involucro contenente 5,43 grammi di cocaina e otto dosi per altri 5,33 grammi della stessa sostanza. Sequestrati anche un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento dosi e 730 euro, ritenuta provento di spaccio. Il 38enne è stato sottoposto ai domiciliari.