Irruzione nel supermarket e sparo in aria, via con il bottino

NARDO’ – È caccia all’uomo, questa sera, a Nardò, per una rapina che è avvenuta poco prima della chiusura all’interno del supermercato Dok di via Pilanuova, proprio di fronte all’istituto comprensivo intitolato a “Renata Fonte”.

Erano da poco trascorse le 20, infatti, quando due uomini, con i volti ben coperti, hanno fatto irruzione all’interno, minacciando i presenti e intimando di consegnare il denaro. Non bastasse tutto ciò, uno dei malviventi, che impugnava una pistola, ha esploso un colpo verso l’alto. Forse era un’arma a salve, ma di sicuro deve aver sortito il suo effetto “sorpresa”.

Sta di fatto che i rapinatori sono riusciti a impossessarsi dei soldi contenuti nei cassetti dei registratori di cassa, per poi subito fuggire. Forse all’esterno erano attesi da un complice appostato in un’auto (il supermercato in questione è dotato di un ampio parcheggio), o forse si sono semplicemente dileguati a piedi. Questo è un aspetto da chiarire. Al momento non è noto nemmeno l’ammontare dell’incasso rapinato.

Sul posto si sono recati gli agenti di polizia delle volanti del commissariato locale, non solo per i rilievi, ma anche pe le ricerche dei due soggetti. Si stanno cercando anche videocamere utili, in zona, che possano aver ripreso almeno alcune fasi dell’azione criminale.