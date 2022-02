Notte di fuoco: bruciate le autovetture di un ristoratore. S'indaga

TAURISANO/LEVERANO - Ancora mezzi bruciati nel Salento. Due gli episodi che questa notte hanno visto impegnati i vigili del fuoco: il primo, intorno alle 3, a Taurisano, dove in via Monte San Marino, hanno preso fuoco due auto di proprietà di un 72enne del posto, titolare di un ristorante a Torre San Giovanni, marina di Ugento. Si tratta di una Opel Zafira e di una Audi A6, gravemente danneggiate dalle fiamme che hanno colpito anche i prospetti di alcune case.

I “caschi rossi” del distaccamento di Gallipoli hanno spento il rogo evitando che coinvolgessero anche altre abitazioni. Non sono chiare le cause che hanno provocato l’incendio e sulle quali sono in corso le indagini degli agenti del commissariato locale.

Pare ci siano invece pochi dubbi in merito al secondo episodio incendiario avvenuto verso l’1.45, in via Alfieri, a Leverano, ai danni di una Renault Megane, di un 34enne della zona, e di una Fiat Punto, di un 60enne ma in uso alla figlia di questo, 32enne . Stando alla ricostruzione dei vigili del fuoco accorsi sul posto e ai carabinieri, la natura sarebbe dolosa.

Così come dolosa sarebbe anche quella relativa all’evento che ieri, intorno, 21.45, ha interessato la stazione ferroviaria di Carmiano, dove aveva preso fuoco una vecchio treno in disuso da molti anni. Benché non sia stata riscontrata nessuna traccia di liquido infiammabile, i vigili del fuoco hanno escluso che la causa possa essere stata accidentale.