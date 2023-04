Uccise un 28enne davanti al fast food, ricorso respinto, ora la condanna è definitiva

ROMA - La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da Simone Paiano, il 28enne di Maglie che, la notte tra il 24 e il 25 aprile del 2019, uccise con un colpo di pistola alla gola il compaesano Mattia Capocelli, di 28 anni, in via Don Luigi Sturzo, a Maglie, rendendo così definitiva la sua condanna a 19 anni e quattro mesi di reclusione.

Nessuna modifica dunque è stata apportata al verdetto emesso un anno fa dalla Corte d’Appello di Lecce (presieduta dal giudice Vincenzo Scardia) che, a sua volta, aveva ricalcato quella del precedente grado di giudizio discusso col rito abbreviato dinanzi al gup Marcello Rizzo, il 9 giugno del 2020: 16 anni, 5 mesi e 10 giorni, per l’omicidio, più 2 anni, 10 mesi e 20 giorni, per la detenzione dell’arma, oltre a un’ammenda di 60 euro per l’esplosione in luogo pubblico.

La sentenza stabilì anche un maxi risarcimento del danno ai tre familiari della vittima che si erano costituiti parti civili con gli avvocati Arcangelo e Alberto Corvaglia.

Per la pm Maria Consolata Moschettini, il delitto maturò per contrasti legati alla gestione del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, ma Paiano, in ogni grado di giudizio, ha sempre cercato di dimostrare che agì per legittima difesa, per proteggere il fratello tenuto in ostaggio dal gruppo di Capocelli. Per questo si procurò una pistola e raggiunse via don Luigi Sturzo. Qui, sia lui che il familiare sarebbero stati aggrediti con un coltello e un machete e poi partì quel colpo che raggiunse il “rivale”.

Tuttavia, già nel "primo" processo, il gup Rizzo osservò che l'imputato avrebbe dovuto e potuto chiedere aiuto alle forze dell’ordine anziché procurarsi un’arma.

Altre tre persone coinvolte nello stesso procedimento, con le accuse di sequestro di persona, lesioni personali con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, in appello, ottennero una lieve riduzione, da un anno e cinque mesi a un anno e quattro mesi, mentre a un’altra fu confermata la pena a un anno per favoreggiamento.