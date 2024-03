Operazione "Fortezza", due gruppi organizzati come imprese criminali e un interesse comune: la droga

CASARANO - Il traffico di sostanze stupefacenti si riconferma il core business dell'economia criminale e a gestirlo a Casarano sarebbero stati due gruppi, organizzati come vere e proprie holding: è questo il quadro delineato dalla giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecce Giulia Proto nell’ordinanza di custodia cautelare eseguita ieri con l’operazione “Fortezza”.

Tredici gli arresti disposti dalla gip a fronte di una richiesta (tra carcere e domiciliari) della Procura che interessava anche altre 22 persone.

La droga nelle intercettazioni viene indicata - come spesso è emerso in altri procedimenti analoghi - con linguaggio criptico, per esempio con "macchina", scooter" "piastrelle". Tuttavia, il reale significato sarebbe comunque stato accertato, nel corso delle indagini, grazie a video-riprese e alle perquisizioni eseguite al temine dei colloqui, con importanti sequestri di sostanza e arresti in flagranza, come quello di Emanuele Salvatore Franza del 27 aprile del 2021.

Fermato al rientro da Monteroni, l’uomo era a bordo di una Alfa Romeo 156, condotta da Davide Falcone, e a bordo della quale c’era anche il fratello Luca, e fu trovato con un involucro di cellophane contenente 388 grammi di sostanza a pietra, nascosto nelle parti intime. Dalla successiva consulenza, si appurò che si trattava di cocaina contenente lidocaina (farmaco di solito “aggiunto” per dare l’impressione che la sostanza sia di alta qualità, mentre in realtà è tagliata).

Stando alle carte dell’inchiesta, sarebbe stato proprio Monteroni, uno dei canali di approvvigionamento selezionati dal gruppo, al vertice del quale viene collocato Antonio Amin Afendi, il 32enne freddato solo qualche giorno prima del blitz per ragioni che, secondo le dichiarazioni dell’assassino reo confesso, non avrebbero nulla a che fare con la criminalità, ma legate esclusivamente a “scontri” di natura personale (qui, le valutazioni della giudice che lo ha interrogato).

Gli inquirenti indicano in Marco Cimmina, già coinvolto nell’operazione “Filo D’Arianna” sulla ricostituzione del clan della Scu Politi, il principale fornitore in questa zona.

Altri canali, oltre Monteroni, sarebbero stati anche Ugento, tramite Salvatore De Gaetani, a sua volta noto nell’inchiesta su un’associazione dedita alla vendita di droga in questa cittadina, e il campo Panareo di Lecce, tramite Janus Krasnici.

Quanto all’organizzazione capeggiata da Ivan Caraccio, invece, diversi approvvigionamenti soprattutto di cocaina, sarebbero avvenuti tramite Floriano Chirivì, di San Donaci (a Brindisi) come quello di oltre un chilo di cocaina, dell’18 gennaio 2021, sfumato a causa dell’arresto del corriere Davide Tartaglione. Questi dopo la consegna, avvenuta nei pressi del centro Mongolfiera, di Surbo, fu tallonato dalle forze dell’ordine sulla via del ritorno, mentre davanti a lui su un’altra vettura c’era lo stesso Caraccio, e fu poi fermato a Casarano, in via Matino.

Sono, infine, numerosi i singoli episodi di spaccio riscontrati dal personale dell’Arma e messi nero su bianco nell’ordinanza, alcuni dei quali confermati dagli stessi acquirenti, ascoltati come persone informate sui fatti.

