Fuori Orario, in cinque a processo per presunti abusi ambientali ed edilizi

OTRANTO – Un solo prosciolto, mentre per tutti gli altri è stato disposto il rinvio a giudizio davanti alla seconda sezione collegiale del tribunale di Lecce. È stato questo l’esito dell’udienza preliminare circa il caso vertente sul chiosco-bar Fuori Orario, nel tratto di litorale dove sorge la marina di Sant’Andrea che ricade nel demanio di Otranto (al confine territoriale con Melendugno).

Sulla struttura, negli anni scorsi, si erano concentrati i controlli della guardia costiera idruntina e nel settembre del 2021 erano scattati i sigilli per una serie di presunte violazioni di tipo edilizio e ambientale. L’udienza odierna si è tenuta davanti al gup Sergio Tosi che, come detto, ha pronunciato un solo proscioglimento, riguardante Giuseppe Tondo, 70enne, idruntino, all’epoca nelle vesti di responsabile unico del procedimento del settore Paesaggio presso il Comune di Otranto (si è in attesa del dispositivo per comprendere le motivazioni precise).

In cinque, invece, dovranno sostenere il processo, che si aprirà con la prima udienza fissata per il prossimo 4 ottobre. Si tratta di: Michele Treglia, 55enne di Maglie, legale rappresentante della società Fuoriorario Srl; Giovanni Portaluri, 43enne di Maglie, in qualità di tecnico progettista e direttore dei lavori; Gianluca Stomeo, 47enne di Martano, legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori; Emanuele Maggiulli, 57enne di Muro Leccese, all’epoca di responsabile dell’area tecnica del Comune di Otranto; Roberto Aloisio, 51enne di Maglie, nelle vesti di istruttore dell’area tecnica del Comune di Otranto.

Secondo le accuse che furono in quei giorni formulate dal sostituto procuratore Maria Rosaria Micucci, le strutture nello spiazzo, con affaccio panoramico sul mare, sarebbero state realizzare in violazione delle norme di natura ambientale e paesaggistica e senza le necessarie autorizzazioni edilizie. Questo, dopo indagini eseguite dagli uomini del Nucleo operativo di polizia ambientale dell’Ufficio circondariale marittimo di Otranto. Da lì era scattato il sequestro, come disposto dal giudice per le indagini preliminari.

Per la struttura, ricadente su un’area di circa 270 metri quadri, sono stati ipotizzati reati ai danni dell’ambiente e del territorio, oltre che edili. Le operazioni relative all’applicazione della misura cautelare, richiesta dalla procura, sono scaturite dalle indagini operate dagli uomini del Nucleo operativo di polizia ambientale della guardia costiera di Otranto. Ai sei indagati (e successivamente imputati, dopo la richiesta di rinvio a giudizio) era stato contestato, a vario titolo, di aver contribuito alla realizzazione dell’abuso contestato e ritenuto “lesivo in particolare delle vigenti disposizioni di legge in materia di valutazione d’incidenza ambientale”, commettendo “violazioni dei vincoli paesaggistici, della normativa edilizia e deturpamento di bellezze naturali”.

L’unico a uscire subito di scena, dunque, è stato Tondo, che era difeso dagli avvocati Corrado Sammarruco e Mauro Finocchito. Gli altri, invece, dovranno difendersi nel processo, tramite i loro legali. Il collegio è composto, fra gli altri, dagli avvocati Carlo Caracuta, Daniele De Matteis, Antonio Quinto, Leonardo Maruotti, Francesco Romano, Luigi Corvaglia, Carlo Viva.