Soccorsero migranti durante un tremendo naufragio: medaglia di bronzo

ROMA – Oggi sono entrambi in servizio presso l’Ufficio circondariale marittimo di Otranto, ma quel giorno di ormai oltre dieci anni addietro si trovavano in Sicilia. E parteciparono alle difficili operazioni di soccorso dei migranti a bordo di un barcone che finì sugli scogli, mentre navigava verso le coste di Pantelleria, in condizioni di mare a dir poco proibitive. Due donne morirono, ma in tanti furono salvati grazie alla guardia costiera. E fra i soccorritori c’erano il sottocapo scelto Federico Nicoletti e il sottocapo di prima classe Gianpiero Campanelli.

I due militari sono stati insigniti della medaglia di bronzo al merito civile nel corso di una cerimonia che s’è svolta a Roma il 16 dicembre scorso, presso la biblioteca di Palazzo Marina, alla presenza del sottocapo di Stato Maggiore della Marina militare, ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto, del vice comandante generale delle Capitanerie di porto, ammiraglio ispettore Nunzio Martello e delle autorità di vertice della forza armata.

La motivazione: “Con grande determinazione, unitamente ad altre persone, traevano in salvo 192 naufraghi extracomunitari. Chiaro esempio di virtù civiche e di umana solidarietà”. Evento che, come detto, si svolse Pantelleria, in provincia di Trapani. Era il 13 aprile del 2011. I due militari, assieme ad altri colleghi, operarono da terra nei confronti di un’imbarcazione che era rovinosamente finita sulla scogliera dell’isola di Pantelleria a causa del maltempo con a bordo 192 persone.

Subito dopo la cerimonia, i militari sono stati accolti presso il comando generale delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, dove hanno avuto un incontro con il comandante generale, ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone, che ha voluto tributare loro un plauso dinnanzi alla platea presente, tra cui i già comandanti generali che negli anni passati si sono succeduti alla guida del Corpo.