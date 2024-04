Pajara dall’elevato valore storico-artistico trasformata in abitazione: in 8 a processo

TRICASE - Una pajara dall’elevato valore storico-artistico, riconosciuta con delibera comunale come “manufatto testimonianza della civiltà contadina, trasformata in una civile abitazione: è questa la vicenda riscontrata nel 2019, a Tricase, costata il processo a otto persone.

A decidere di rinviarle a giudizio è stato nei giorni scorsi il giudice del tribunale di Lecce Alcide Maritati che, al termine dell’udienza preliminare, ha dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione solo per il reato di abusivismo edilizio, fissando per gli altri reati contestati a vario titolo (falsità ideologica, abuso d’ufficio e danneggiamento) l’inizio del dibattimento al prossimo 1° luglio dinanzi ai giudici della seconda sezione penale del tribunale di Lecce.

In aula come parte civile, rappresentata dall’avvocato Silvio Verri, ci sarà anche la coppia di vicini che con il loro esposto determinò l’apertura del procedimento da parte della sostituta procuratrice Rosaria Petrolo.

Al banco degli imputati siederanno in otto: Vito Turco, 43 anni, nelle vesti di proprietario del fondo e committente dei lavori; Geremia Ruberto, 68, tecnico progettista; Serena Ruberto, 34, progettista e direttrice dei lavori; Carmela Corvaglia, 56 anni, precedente proprietaria dell’immobile; Massimiliano Marzo, 55, legale rappresentante della società relativamente alla procura speciale ricevuta da Corvaglia per la vendita del fondo; Simone Evangelista, 42, tecnico progettista; Vito Ferramosca, 59, dirigente dell’Ufficio urbanistica. Tutti di Tricase. Antonio Panzera, 65 anni, di Morciano di Leuca, tecnico istruttore dell’Ufficio urbanistica.

Fanno parte, tra gli altri, del pool della difesa, gli avvocati Luca Puce, Tony Indino, Riccardo Giannuzzi.

LeccePrima è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.