Giovane pastore ucciso, annullata la condanna a 21 anni del datore di lavoro. Processo da rifare

ROMA - Resta aperto il finale sulla morte del pastore albanese di 23 anni, Qamil Hyrai, avvenuta il 6 aprile del 2014, nelle campagne fra Torre Lapillo e Torre Castiglione.

La Corte di Cassazione ha azzerato i 21 anni e 4 mesi di reclusione inflitti in secondo grado al datore di lavoro della vittima, Giuseppe Roi, 40 anni, di Copertino (e confermato il non doversi procedere per la detenzione dell’arma, essendo intervenuta la prescrizione), rinviando gli atti alla Corte d’Assise d’Appello di Taranto per un nuovo processo in cui valutare l'elemento psicologico del reato, ossia stabilire se si trattò di un incidente, come sempre sostenuto dalla difesa, o di omicidio volontario, con dolo eventuale, riconosciuta nei precedenti gradi di giudizio.

E’ stato dunque accolto il ricorso presentato dall’avvocata Francesca Conte e dal collega Roberto Sisto.

In particolare, la penalista che assiste l’imprenditore sin dall’inizio dell’inchiesta, in questi anni ha provato a dimostrare la sua innocenza anche sulla scorta della consulenza redatta dall’ex generale del Ris di Parma Luciano Garofano, battendosi per l’assoluzione e in, subordine, che venisse considerata l’accusa di omicidio colposo.

Stando alle indagini condotte dalla sostituta procuratrice Carmen Ruggiero (che in primo grado ottenne la condanna a 30 anni), l’imputato sparò per gioco in direzione del ragazzo, fermo dietro un muro di cinta, per due volte, così come avrebbe fatto in altre circostanze. Quel giorno, però, un proiettile lo raggiunse in testa e non gli lasciò scampo.

I familiari della vittima sono assistiti dagli avvocati Ladislao Massari e Uljana Gazdede.