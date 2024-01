Petardo lanciato in una casa del centro, paura e danni all’interno

TRICASE – Un petardo lanciato in un’abitazione privata del centro e fatto esplodere tra la paura dei proprietari e con danni all’interno: poteva finire molto peggio l’ennesimo episodio di degenerazione dei festeggiamenti per il nuovo anno nella notte di San Silvestro.

Questa volta lo scenario dell’azione di ignoti balordi è Tricase, dove peraltro, nelle scorse ore, il sindaco aveva emesso un’ordinanza anti-botti proprio con la volontà di garantire la sicurezza dei cittadini e che non ci fossero incidenti.

Purtroppo, però, qualche irresponsabile c’è sempre e, come accaduto a Collepasso dove ignoti hanno danneggiato l’antico pozzo del palazzo Baronale con una bomba carta, a Tricase, qualcuno ha pensato di lanciare un petardo contro un balcone al primo piano di un palazzo in pieno centro, ovvero in piazza del Popolo.

Il botto ha sfondato la persiana, ha rotto il vetro, esplodendo in casa e rischiando di far scoppiare un incendio all’interno, tra la paura dei proprietari dell’abitazione. Dell’episodio sono state informate le forze dell’ordine.