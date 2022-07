Piccoli velisti si ribaltano in mare: soccorsi in tempo dalla guardia costiera

GALLIPOLI - L’uscita in mare, per il solito addestramento programmato, è avvenuto agli albori del pomeriggio quando le condizioni meteo-marine ancora non destavano particolari timori. Poi il cambio repentino del moto ondoso e l’arrivo del maltempo (che ha causato diversi disagi lungo il litorale), ha creato serie difficoltà e un gruppo di giovani velisti che, a bordo delle loro imbarcazioni, si trovavano nello specchio d’acqua a ridosso del seno della Purità e degli scoglio del Campo.

Si sono concluse da poco le operazioni di soccorso che hanno interessato almeno cinque natanti a vela che, a causa della pioggia e soprattutto dell’improvviso e forte vento, abbattutosi su Gallipoli nelle scorse ore, si erano ribaltati in mare proprio nello specchio acqueo antistante la spiaggia della Purità.

Nello specifico i piccoli velisti e i loro istruttori, appartenenti, ad una delle scuole di vela dei circoli nautici locali, sino sono ribaltati con i loro natanti e sono caduti in mare e ricevuta la richiesta di soccorso l’operazione di pronto recupero è andata a buon fine con il coordinamento della capitaneria di porto.

Il tempestivo intervento dei mezzi di soccorso ha consentito di risolvere l’emergenza in maniera provvidenziale. In tale direzione è stato fondamentale il pronto intervento del gommone di assistenza del Circolo della Vela e di una motovedetta della capitaneria di porto. Il monitoraggio da terra è stato fornito sempre da una pattuglia della guardia costiera e in ausilio dai carabinieri della locale stazione.

La raccomandazione dell'autorità marittima resta sempre quella di evitare comunque qualsiasi uscita in mare in condizioni metereologiche anche solo potenzialmente avverse.

Allerta gialla sul Salento

A causa del peggioramento delle condizioni meteo attese da stasera, tra l'altro, la protezione civile regionale ha diramato un messaggio di allerta arancione su tutta la Puglia, fatta eccezione per il Salento in cui l'allerta è gialla, dalle 20 di oggi e per le successive 24 ore. Sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno persistenti sulla Puglia centro-settentrionale. Sono previste anche grandinate e forti raffiche di vento.