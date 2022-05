Pizzicati con la marijuana nascosta nel portaoggetti dell’auto: denunciati in due

GALATINA - Pizzicati dagli agenti del commissariato con la marijuana nascosta nel vano portaoggetti della vettura e con altre due dosi, di poco più di un grammo, rinvenuti sul tavolo della cucina del B&b dove alloggiava la ragazza. Sono scattate così due denunce per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente per una ragazza di 25 anni, di Potenza, e per un 23enne di Galatina.

I due sono stati fermati la notte scorsa, a bordo di un’auto, nella centralissima piazza Alighieri nel cuore della cittadina. E l’approfondimento del controllo ha portato al ritrovamento un sacchetto con oltre 36 grammi di marijuana.

Durante la verifica, infatti, gli agenti della sezione Volanti avvertivano da subito un forte ed acre odore, tipico della marijuana, e dopo aver estratto il vano portaoggetti, tra i fusibili e accuratamente occultato, è stato trovato un sacchetto contenente la sostanza stupefacente.

Da qui i poliziotti hanno deciso di proseguire con un’ulteriore perquisizione domiciliare, sia all’abitazione del 23enne, con esito negativo, sia presso il b&b dov’era alloggiata la ragazza. Qui, sul tavolo della cucina, sono state rinvenute le altre due dosi, una di marijuana ed una di hashish, di poco più di un grammo ognuna.

Tutto il quantitativo ritrovato è stato sequestrato. Al termine degli accertamenti i due, già noti alle forze di polizia per analoghi reati, sono stati indagati in concorso per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.