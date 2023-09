Travolge in auto un bimbo in bicicletta e non si ferma, paura a Porto Cesareo

PORTO CESAREO – S’è rischiata la tragedia, ieri sera, a Porto Cesareo, quando all’improvviso un bimbo di 6 anni è stato colpito da un’autovettura, il cui conducente ha pensato bene di svignarsela, senza fermarsi a sincerarsi delle sue condizioni e prestare soccorso.

L’episodio è avvenuto in via Catalani, nel pieno centro abitato di Porto Cesareo, poco dopo le 19,20. Il bimbo stava pedalando con la sua bicicletta, la madre era nelle vicinanze. E via Catalani è la classica strada lunga e stretta, costellata per lo più di abitazioni (villette e basse palazzine, in fondo si trova anche l’ufficio postale), molte delle quali affittate ai turisti o comunque vissute perlopiù nel periodo estivo.

L’unica fortuna è che il piccolo non deve essere stato evidentemente colpito in pieno, perché non ha riportato lesioni serie. Tuttavia, vista soprattutto l’età, è stato trasportato in ospedale, al “Santa Caterina Novella” di Galatina, in codice giallo per dinamica, per accertamenti, dagli operatori del 118. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri per i rilievi. L’autovettura ricercata dovrebbe essere di marca Volkswagen.