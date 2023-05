Estate 2023: in prefettura il tavolo coi Comuni costieri per coniugare vivibilità e movida

LECCE – L’estate è alle porte e si torna a parlare di sicurezza. Si è tenuto in giornata, negli uffici della prefettura di Lecce, il tavolo coi sindaci e con gli amministratori di Lecce, Castrignano del Capo, Gallipoli, Melendugno, Nardò, Otranto, Porto Cesareo, Salve e Ugento, alla presenza dei vertici delle forze di Polizia, della capitaneria di porto di Gallipoli, dei vigili del fuoco, della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio, della direzione generale della Asl e del direttore del servizio 118.

Alla riunione sono stati invitati i rappresentanti delle associazioni di categoria per indicare le problematiche dei settori turistico, balneare e dei locali da ballo. Nell’incontro sono stati affrontati i temi di prioritaria rilevanza per l’imminente stagione estiva nelle località costiere di maggiore richiamo turistico, con particolare attenzione alla vivibilità dei luoghi. Il prefetto, nel sottolineare la necessità di trovare un punto di equilibrio tra il diritto di ogni cittadino alla tranquillità ed al riposo e quello richiesto dai più giovani ad un sano divertimento negli orari serali e notturni, ha richiamato la necessità del rispetto delle regole, invitando al rafforzamento, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, della sicurezza estiva, affinché la ripresa dei flussi turistici e della “movida” venga affrontata con senso di responsabilità.

Tra gli argomenti affrontati dal Comitato si sono sviluppati i limiti orari per la diffusione di musica all’esterno, il rispetto delle disposizioni contenute nelle licenze e nelle autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico, l’individuazione di aree da adibire a parcheggi estivi, il potenziamento delle polizie locali, il contrasto all’abusivismo commerciale, alla contraffazione ed al sovraffollamento delle abitazioni concesse in locazione turistica. Nel corso dell’incontro, il questore e i comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza hanno assicurato lo sviluppo di strategie di controllo del territorio calibrate sulla base dell’esperienza acquisita nelle pregresse stagioni balneari, con sulle località ove si registrano maggiori criticità. I sindaci sono stati invitati a sensibilizzare i gestori degli esercizi commerciali e gli operatori economici, impegnati in una programmazione culturale e turistica fortemente attrattiva e complessa, al rispetto delle norme di settore vigenti e delle istanze di cittadini e residenti.

Al riguardo è emersa l’opportunità di una più stretta applicazione, anche attraverso ordinanze sindacali, delle disposizioni contenute nei regolamenti sulla diffusione di musica negli spazi pubblici e sugli orari di vendita e somministrazione di bevande alcooliche. Il prefetto ha assicurato che saranno potenziati i controlli da parte delle forze dell’ordine con il concorso di unità aggiuntive. I servizi saranno attentamente modulati con apposite ordinanze del questore, in relazione ai numerosi eventi in programma ed alle esigenze delle diverse località turistiche della provincia. Sarà fondamentale la costante collaborazione delle polizie municipali. Inoltre il Comitato operativo per la viabilità seguirà, attraverso il contributo della polizia stradale, le problematiche in tema di viabilità anche con azioni sinergiche di prevenzione dell’incidentalità stradale correlata all’abuso di alcool e sostanze stupefacenti.