Presunti abusi per lo “Skafé al Casotto” a Porto Badisco: il fatto non sussiste

LECCE – Il fatto non sussiste. Con questa formula la Seconda sezione penale del Tribunale di Lecce, presieduta dalla giudice Cinzia Vergine, ha assolto tutti gli imputati del procedimento imbastito sulla presunzione di illegittimità nell’apertura del chiosco bar “Skafé al Casotto”, a Porto Badisco.

Secondo l’ipotesi accusatoria, i titoli edilizi ed autorizzativi finalizzati al cambio di destinazione d’uso della concessione demaniale e della realizzazione del chiosco, sarebbero stati la conseguenza dei reati di abuso d’ufficio e di falso ideologico in atto pubblico da parte dei tecnici del Comune di Otranto Emanuele Maggiulli, Roberto Aloisio e Giuseppe Tondo) e del presidente dell’ente parco naturale “Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase” Nicola Panico, a presunto vantaggio dei concessionari del demanio marittimo, anch’essi tratti a giudizio (Gianluca Micello, Gianluca Mago, Carlo e Maria Ada D’Alba).

Nello specifico, la convinzione dell’accusa era che la struttura non fosse compatibile con le norme che disciplinano l’area del parco regionale e che, per realizzare il bar, il Comune avrebbe dovuto rilasciare una concessione demaniale ex novo e non semplicemente modificare quella esistente che abilitava a utilizzare il manufatto come deposito per la pesca.

Nel corso del dibattimento è stato dimostrato che il cambio di destinazione d’uso ed il permesso di costruire hanno rispettato le prescrizioni a tutela della costa e del parco. Il collegio difensivo era composto dagli avvocati Antonio Quinto, Luigi Covella, Francesco Romano, Carlo Viva, Mauro Finocchito, Gabriella De Giorgi e Stefano De Francesco.

