Prete leccese aggredito in Madagascar. Don Fernando: “Sto bene. Forse una vendetta”

LECCE - “Grazie a Dio, e sicuramente alla mano santa di San Massimiliano Kolbe a cui sono devoto, godo di ottima salute e pronto a tornare in Madagascar per portare avanti i nostri progetti di comunità con altri dieci volontari che voleranno a Nosy Be, con me, nel periodo di Natale”.

È tranquillo e rassicurante il tono di voce di don Fernando Doria, il parroco della chiesa di San Vincenzo De Paoli a Lecce, che nella notte del 14 agosto scorso (ed ecco perché il rimando a San Massimiliano Kolbe, ndr) è rimasto ferito alla testa e al volto a seguito di una brutale aggressione avvenuta nei locali della “Maison de Marie”, la casa-scuola di arti e mestieri per ragazzi e ragazze a rischio, in costruzione a Nosy Be, in Madagascar.

La vicenda, dai contorni ancora tutti da chiarire, è stata resa nota dal presidente dello Sportello dei Diritti della provincia di Lecce, Giovanni D'Agata, che esprime vicinanza e solidarietà a don Fernando “da sempre prelato di frontiera così vicino agli ultimi tanto da mettere a repentaglio la sua stessa incolumità”. Don Fernando fa continuamente spola con il Madagascar ormai da 17 anni, dove si spende con i suoi fedeli malgasci per applicare l’enciclica Laudato si’, per custodire ciò che gli è stato affidato, ripopolare l’ambiente ed educare ad un rispetto della creazione.

È lo stesso sacerdote, già rientrato come da programma stabilito nel Salento, per seguire da vicino l’avanzamento dei lavori della nuova chiesa di San Vincenzo De Paoli, a ridosso della via vecchia per Carmiano, nel rione Casermette, a raccontare il brutto episodio che lo ha visto sfortunato protagonista nella notte della vigilia di ferragosto nella zona di Nosy Be (della diocesi di Ambasa), nell’Africa orientale.

“L’episodio si è verificato nella notte del 14 agosto scorso ed è il primo che mi succede dopo ormai diciassette anni da quando esporto la mia opera missionaria in una zona, quella a Nosy Be in Madagascar, peraltro abbastanza tranquilla”, spiega don Fernando. “Si è trattata di un'aggressione in piena regola compiuta da un solo soggetto, a volto scoperto e probabilmente armato di un coltello, che intorno all’1,10 della notte è entrato nei locali della casa in costruzione ad ha compiuto il suo insano gesto. Non credo avesse intenzione di derubarmi o compiere qualche furto” precisa il parroco, che aggiunge: “Fuori era fiancheggiato da qualcuno che lo copriva. Essendo del posto, e forse anche contiguo alle manovalanze che lavorano con noi per la realizzazione dei progetti edilizi che stiamo portando avanti, sapeva bene che ero arrivato all’inizio di agosto e due giorni dopo avevo appunto saldato gli operai, quindi non avevo più soldi con me”.

“Credo piuttosto si sia trattata di una vendetta o di un’aggressione per farmela pagare per aver, forse, intralciato qualche traffico particolare che ho ostacolato ponendo delle regole nella zona dove sorge la nuova casa-scuola. Sono in corso comunque gli approfondimenti della gendarmeria locale, mentre devo ringraziare le famiglie e le donne che si trovavano negli edifici circostanti che con le loro urla hanno destabilizzato l’aggressore che, dopo avermi colpito, è stato costretto alla fuga. Sono quindi stato soccorso e medicato, e nonostante i colpi inferti e le ferite sanguinanti, forse per l’adrenalina non ho sentito, dolore. Ora, grazie a Dio, sto bene e vado avanti senza timore”.