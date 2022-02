Irrompono armati nel supermercato: pistola contro i commessi e scappano a piedi

UGENTO - Armati di pistola nel supermercato. Ennesima rapina, questa volta nel basso Salento, all’ora di chiusura. È accaduto in serata, poco prima delle 20, a Ugento. Un malvivente ha fatto irruzione all’interno della Coop, in via Bologna, non lontano dalla caserma dei carabinieri.

Con un’arma in pugno, forse una scacciacani, il malvivente ha preteso l’incasso minacciando i dipendenti, i quali non hanno opposto resistenza. Il bottino non è stato precisamente quantificato, ma dovrebbe trattarsi di circa 700 euro. Arraffata la somma in denaro, il rapinatore e il complice che lo attendeva all'esterno due si sono dileguati a piedi, forse attesi nei paraggi da qualcuno.

Una eventualità al momento al vaglio dei militari dell’Arma della compagnia di Casarano, sopraggiunti assieme agli agenti di polizia del commissariato di Taurisano, per eseguire i rilievi e avviare le successive indagini. Al vaglio delle forze dell’ordine intanto ci sono i filmati estratti dai sistemi di videosorveglianza nei quali, forse, saranno trovati gli indizi sui due rapinatori ricercati. Gli "occhi elettronici" sono quelli installati nell'isolato: nelle immediate vicinanze del market colpito, però, non ve ne sono.