Col taglierino in mano irrompe in tabaccheria e minaccia la proprietaria: ricercato il rapinatore

LECCE - Incubo rapine in città: la seconda nel giro ddi 24 ore. Un nuovo colpo è stato perpetrato in serata in Piazza Napoli, ai danni di una tabaccheria. Un individuo ha fatto irruzione all’interno della rivendita armato di taglierino: puntata la lama contro la proprietaria, ha costretto la donna a consegnare il denaro custodito nel registro di cassa.

Arraffati i contanti, ancora da quantificare con precisione, l’uomo si è dileguato a piedi lungo le vie circostanti abbandonando il coltellino. Non è escluso che possa essere stato aiutato da un complice: una eventualità sulla quale gli agenti della sezione volanti stanno cercando di fare chiarezza. Dopo l’allarme lanciato dalla vittima, infatti, sono sopraggiunti i poliziotti. Il personale della questura è sulle tracce di un individuo con un cappotto di colore grigio addosso, cappellino blu e di altezza media.

Si tratterebbe di un cittadino del posto: si sarebbe infatti rivolto alla malcapitata con chiara inflessione dialettale. Gli agenti della scientifica, intanto, hanno avviato i rilievi sul taglierino recuperato e le indagini sono nelle mani della squadra mobile. Oltre all’ascolto di eventuali testimoni gli inquirenti si stanno soffermando sui filmati estratti dalle videocamere di sorveglianza.

Nella pomeriggio di ieri, un’altra rapina a Lecce. Un uomo si è intrufolato negli uffici postali di via Benedetto Croce intorno alle 16. Mascherina sul volto e anche in quel caso taglierino in pugno, è riuscito ad arraffare un bottino di mille e 300 euro per poi scappare. Accertamenti in corso per verificare se possano esservi analogie e connessioni fra i due colpi.