Rapinatori solitari in azione: colpi in parafarmacia e stazione di servizio

LECCE - Due rapine compiute in serata, e consumate nell’arco di poco meno di un’ora di distanza l’una dall’altra. Due episodi distinti che hanno visto agire due individui e sulle cui tracce sono ora le pattuglie di polizia e carabinieri accorse sui luoghi subito dopo la segnalazione degli episodi criminosi.

La prima rapina si è consumata intorno alle 19 ai danni della stazione di servizio Eni che si trova lungo la provinciale Lecce-Melendugno nella zona di Strudà di Vernole. E’ all’interno dell’area del distributore che un uomo, con il volto travisato e con in mano un coltello, è giunto a bordo di uno scooter con l’intento di portare a compimento una rapina.

Sotto la minaccia dell’arma ha intimato al personale in servizio di consegnare il denaro ed è poi subito fuggito a gran velocità lungo la provinciale. Ancora da ricostruire i contorni della vicenda e il quantitativo di denaro portato via, mentre sul posto si è portata una pattuglia dei carabinieri.

Quasi un’ora più tardi un’altra rapina è stata segnalata, a Lecce, da parte dei titolari della parafarmacia AlmaFarma di via Vittorio Alfieri. Ad agire, anche in questo caso, un individuo che ha compiuto un’azione solitaria, intrufolandosi nell’esercizio commerciale e mettendo a segno il colpo.

Ha agito camuffandosi con un cappuccio e coprendo il volto con una sciarpa scura. Si è fatto consegnare il denaro in cassa (bottino da quantificare) ed è fuggito, a piedi. Ma non è escluso che qualcuno lo aspettasse fuori a bordo di qualche mezzo. Allertate in questo caso le Volanti e la squadra Mobile. Oltre alle testimonianze al vaglio anche i filmati delle telecamere delle zone interessate dalle due rapine.