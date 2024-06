La resilienza dei clan, l’influenza dei capi detenuti e l’ombra della mafia albanese

LECCE – Una organizzazione ancora saldamente in mano ai capi detenuti, che controlla con efficacia il traffico degli stupefacenti sul territorio e che continua a investire denaro in settori come la ristorazione, le attività ricettive, le attività di security e guardiania, il commercio di auto. Senza mai dimenticare, va aggiunto, la consolidata pratica delle estorsioni.

La fotografia della criminalità organizzata in provincia di Lecce che emerge dalla relazione del ministro dell’Interno al Parlamento sulle attività e i risultati conseguiti dalla Direziona Investigativa Antimafia, relativa al primo semestre del 2023, riproduce una realtà dove le inchieste che si susseguono nel tempo continuano ad assestare anche duri colpi ai vari sodalizi, ma persistono alcune certezze: tra queste la “resilienza” del clan Tornese, capace nelle sue articolazioni e affiliazioni di rapporti stabili con gruppi camorristici, esponenti della ‘ndrangheta e delle organizzazioni albanesi e per questi suoi legami in grado di assurgere a una dimensione sovranazionale per quanto riguarda gli affari di droga.

Il clan Tornese, storicamente attivo a Monteroni di Lecce, copre una zona molto ampia che interesse i territori di Carmiano, Guagnano, Veglie, Leverano, Arnesano, Salice Salentino, Porto Cesareo, Sant’Isidoro (frazione di Nardò), San Cesario di Lecce, Lequile, San Pietro in Lama, ma anche Gallipoli e Santa Maria di Leuca, puntando sul legame con gruppi locali. Il clan, insomma, risulta ancora ben radicato nonostante attività di inchiesta e accertamenti giudiziari abbiano appurato l’esistenza di una sorta di costola secessionista (Caracciolo Montenegro).

Nel capoluogo: precaria convivenza

Per quanto riguarda il capoluogo – si legge - operano più gruppi in un clima di reciproca, sebbene precaria convivenza”: il clan Briganti – interessato dall’operazione “Game Over” del 2022 e il clan Pepe, menomato dal processo scaturito dall’operazione “Final Blow”, toccato anche da “Filo di Arianna 2”, e comunque attivo anche a Cavallino, Caprarica, Melendugno, Calimera, Lizzanello, Martano, Surbo, Trepuzzi, Squinzano, Campi Salentina e Salice Salentino.

C’è poi il gruppo Penza, anche questo di tipo familiare e presente, oltre che a Lecce, Melendugno, Vernole, Caprarica, Calimera, Lizzanello, Cavallino e Martano. Gli inquirenti lo considerano in grado di approvvigionamenti autonomi e diversificato con Albania, Olanda, Spagna, Campania e Calabria.

Le relazioni semestrali: qui il link all'archivio

Nel resto della provincia, tra consorterie che mantengono il controllo del proprio territorio e altre che sembrano essere stato indebolite, si segnala una certa ripresa del sodalizio De Matteis a Merine, frazione di Lizzanello. Attentati e danneggiamenti verificatisi in quella zona potrebbero far pensare, è scritto nella relazione, a una “probabile conflittualità interna”.

Criminalità albanese

Doveroso è un riferimento alla criminalità organizzata albanese cui le relazioni della Dia dedicano da tempo un paragrafo apposito. Dalla fornitura di stupefacenti, marijuana in primis, i clan del Paese delle Aquile sono diventati autorevoli interlocutori delle mafie italiane per quanto riguarda i flussi di cocaina, potendo contare su infiltrazioni molto efficaci nei principali porti europei. La criminalità albanese tende sempre più spesso a investire direttamente sul territorio italiano e, soprattutto nel Centro Sud, la sua forza di fuoco e capacità di influenza stanno diventando tali che i clan locali preferiscono “accontentarsi” di una ripartizione dei profitti, affidandosi a delle sorte di “concessioni” in determinati settori.

LeccePrima è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.