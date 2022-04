Parte il cantiere per la riqualificazione: presto Salice Salentino riavrà il suo parco giochi

SALICE SALENTINO – Il parco giochi comunale si rifà il look. Inizieranno infatti a breve gli interventi di riqualificazione dell’area verde “Giovanni Paolo II” nel rione Marangi, alla periferia di Salice Salentino. Ad aprile del 2020 l’amministrazione comunale era entrata in graduatoria e aveva ottenuto un finanziamento regionale di 250mila euro per riportare in vita il parco, ormai in stato di abbandono.

Il giardino pubblico era però diventato negli anni un punto di ritrovo per le famiglie grazie anche alla presenza di un chiosco bar all’interno. Effettuate tutte le procedure del caso, aggiudicati i lavori in questi giorni, dopo due anni di lavoro, il cantiere partirà consentendo al progetto iniziale di trasformarsi in realtà: presto i salicesi potranno tornare a fruire del loro polmone verde.

“Ci siamo impegnati, pur tra numerose difficoltà, ad intercettare una possibile forma di finanziamento per evitare che la struttura andasse in malora ed anzi tornasse ad essere il luogo di ritrovo di un tempo”, spiega il sindaco Tonino Rosato.