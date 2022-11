Tennis Maglie, commozione per il ritorno in campo di Crepaldi dopo il grave incidente

MAGLIE – La vita oltre lo sport: il circolo tennis Maglie riabbraccia dopo un anno l’atleta vercellese Erik Crepaldi, che danni milita nella formazione salentina, rimasto coinvolto il 16 settembre scorso in un terribile incidente stradale, che avrebbe potuto segnare la sua vita. Il tennista è stato accolto da un’ovazione generale al suo ingresso in campo, in occasione della penultima giornata della fase a gironi del campionato di serie A2, disputata contro il TC Baratoff Pesaro e vinta con un netto 6 a 0.

Il 32enne tennista, com’è noto, era stato sfortunato protagonista di uno scontro frontale con un’altra vettura sulla provinciale 230, all’altezza di Busonengo di Villarboit, ad una decina di chilometri da Vercelli. Crepaldi, al momento dell’incidente, viaggiava sulla sua auto da solo e dopo l’impatto che lo ha fatto uscire fuori dalla careggiata era rimasto incastrato tra le lamiere e liberato solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco del comando di Vercelli.

Traportato in codice rosso all’ospedale di Novara, era rimasto per qualche tempo in coma farmacologico prima di essere dichiarato fuori pericolo e ricominciare una complessa riabilitazione.

Oggi quel percorso è stato ultimato col contributo dato al successo dei magliesi che hanno mantenuto la vetta del proprio girone in solitaria. Crepaldi, nonostante un inizio incerto, nel corso del match si è definitivamente sciolto ritrovandosi e mostrando tutto il proprio talento. Al termine dell'incontro l'intero circolo, dalla squadra alla dirigenza, hanno festeggiato il ritrovato compagno, a partire dal compagno di doppio Ornago.

I risultati dei singolari: Fabrizio Ornago – Diego Sabbatini 6-1 6-3, Daniel Bagnolini - Alessandro Cambrini 6-0 6-0, Alexander Donski – Giovanni Femia 6-0 6-1, Silvio Mencaglia, Livio Riccardi 6-0 6-0. Nei doppi La coppia Fabrizio Ornago Erik Crepaldi ha superato i pesaresi Giovanni Femia Alessandro Cambrini 6-3 6-3, la coppia Daniel Bagnolini Silvio Mencaglia ha superato Diego Sabbatini Edoardo Pozzi 6-2 6-0.

Per il presidente del Ct Maglie, Antonio Baglivo, si tratta di una “giornata speciale” per aver visto scendere in campo Erik Crepaldi: “Con la sua grande energia e forza di volontà – ha dichiarato -, ha recuperato in buona parte la forma per affrontare le partite”. Prossimo appuntamento per il CT Maglie la trasferta a Reggio Emilia contro il CT Albinea che oggi ha riposato.