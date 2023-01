Il ritorno della pioggia “allaga” il Basso Salento. Soccorso l’autista di un camion

RUFFANO - Il ritorno della pioggia insistente e abbondante fin dalla mattinata di oggi ha creato non pochi disagi in alcuni paesi e nelle campagne del Basso Salento alle prese con allagamenti e con diversi mezzi rimati bloccati nelle strade invase dall’acqua. Diversi gli interventi delle squadre di vigili del fuoco per far fronte anche agli allagamenti di alcune case e di scantinati nelle zone maggiormente colpite dal maltempo.

I principali interventi si sono concentranti nelle aree tra Supersano, Ruffano, Surano e Montesano Salentino, ma diversi disagi alla circolazione dei veicoli si sono registrati in diversi arterie extraurbane e anche nei centri cittadini di vari comuni della provincia (tra questi criticità e allagamenti si sono registrati anche ad Ugento e nelle marine e nella aree del Magliese) a seconda dell’intensità delle piogge che si sono poi attenute in serata. Fiumi d'acqua hanno attraversato le campagne nel territorio di Martano e difficoltà alla circolazione anche sulla statale 274, nel tratto tra Ugento e Presicce-Acquarica.

I vigili del fuoco del distaccamento di Tricase sono intervenuti nel territorio di Ruffano anche per soccorrere e recuperare l’autista di un camion Iveco Daily rimasto impantanato con il mezzo in panne e bloccato sulla strada completamente allagata.