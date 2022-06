Nessuna sua notizia da giorni: trovato senza vita in casa un 75enne

LUCUGNANO (Tricase) – Nessuna sua notizia da troppo tempo: la ex moglie, con cui era rimasto in contatto, ha così allertato i nipoti. Per l’uomo nulla da fare: era spirato da diversi giorni. È stato infatti trovato senza vita il corpo di Luigi Sanapo, un pensionato di 75 anni di Lucugnano, all’interno della propria abitazione.

La tragica scoperta nella mattinata di oggi, nella piccola frazione di Tricase. I suoi parenti, intorno alle 8 e mezzo, si sono infatti rivolti al numero di pronto intervento. Ma agli operatori del 118, nel frattempo sopraggiunti, non è rimasto altro da fare se non constatare il decesso.

L’appartamento è stato anche raggiunto dai carabinieri della compagnia di Tricase e la salma, intanto, trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” su disposizione del pm della Procura della Repubblica: nel corso delle prossime ore sarà eseguito un accertamento esterno per chiarire le cause della morte. Decesso che, stando alla prima ispezione del medico legale, sarebbe sopraggiunto per cause naturali.